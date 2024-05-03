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Экс-тренер Милана и Наполи получил предложение из Саудовской Аравии

Дженнаро Гаттузо заинтересовал арабский клуб.
Сегодня, 19:30
Дженнаро Гаттузо / Getty Images
Дженнаро Гаттузо / Getty Images

Иатльянский специалист Дженнаро Гаттузо может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, пишет Фабрицио Романо.

Напомним, Гаттузо был уволен из Марселя в феврале этого года и с тех пор находится без работы. 

До французского клуба экс-хавбек Милана успел поработать все в том же Милане, Наполи и Валенсии. И лишь с неаполитанским клубом добился успеха в Кубке Италии.

Как сообщает инсайдер, итальянец получил предложение из Саудовской Аравии от неназванного клуба, но пока еще не принимал его.

Ранее также сообщалось, что Бавария добавила в свой шорт-лист неожиданного кандидата.

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