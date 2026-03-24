Полузащитник Ливерпуля покинул расположение своей сборной

Вместо него в сборную вызван Николо Камбьяги из Болоньи.

Федерико Кьеза не сыграет в стыковых матчах Чемпионата мира 2026.

Сборной Италии предстоит сыграть в рамках отбора на Мундиаль с командой Северной Ирландии 26 марта. Отметим, что победитель встречи выйдет в финал и сыграет против Уэльса или Боснии и Герцеговины.

Сообщается, что ключевой игрок итальянцев, хавбек Ливерпуля Федерико Кьеза, не примет участие в предстоящем матче из-за проблем со здоровьем.

В связи с этим тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо принял решение вызвать Николо Камбьяги из Болоньи вместо Кьезы.

Inizia oggi a Coverciano il raduno della #Nazionale 🇮🇹



🔄 Chiesa lascia il ritiro per problemi fisici, al suo posto Gattuso convoca Cambiaghi

— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) March 23, 2026

Также два футболиста Манчестер Юнайтед не поедут в свои сборные.

