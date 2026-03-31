Гаттузо - о решающем матче: Больше всех выхода на чемпионат мира хотят сами игроки

Главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо прокомментировал предстоящий матч.

Напомним, что сегодня Италия сыграет с Боснией за право сыграть на чемпионате мира-2026.

До этого "скуадра адзурра" не сумели пробиться на два предыдущих мундиаля. А потому давление на команду сейчас колоссальное.

Однако по словам тренера, игроки готовы отдать все на футбольном поле ради чемпионата мира.

Сегодня у нас важный матч, и мы хорошо подготовились, полностью осознавая, что играем против техничной и физически сильной команды. От нас потребуется великолепный матч. Больше всех выхода Италии на чемпионат мира хотят сами игроки сборной. Если результата не будет, они будут молча страдать. Могу вас заверить, они сделают все возможное. Некоторые готовы отдать жизнь и душу ради достижения этой цели. Босния – сильная команда. У них есть сильные и слабые стороны, но они хитры. Нам нужно сосредоточиться на своей игре. Мы должны выстоять в первые 10-15 минут и отвечать ударом на удар

