Участник ЧМ-2026 распрощался с главным тренером перед турниром

Отто Аддо вывел Гану на мировое первенство, но был уволен после поражений в спаррингах.
Сегодня, 18:50       Автор: Игорь Мищук
Отто Аддо / Getty Images

Главный тренер сборной Ганы Отто Аддо был отправлен в отставку с занимаемой должности.

О прекращении сотрудничества с 50-летним специалистом сообщает официальный сайт Ганской футбольной ассоциации.

"Ассоциация выражает искреннюю благодарность Отто Аддо за его вклад в развитие команды и желает ему всяческих успехов в дальнейшей карьере. Новый тренерский штаб сборной будет объявлен в ближайшее время", - говорится в заявлении.

Читай также: Боливия и Ямайка вышли в финалы межконтинентального плей-офф отбора на ЧМ-2026

Тренер сборной Ганы был уволен после поражений в мартовских товарищеских матчах с Германией (1:2) и Австрией (1:5). Ранее ганцы также уступили в спаррингах Южной Корее (0:1) и Японии (0:2).

Ранее Аддо работал со сборной Ганы на ЧМ-2022, однако покинул свой пост после вылета на групповом этапе турнира в Катаре. В марте 2024 года ганский специалист во второй раз возглавил национальную команду и вывел ее на ЧМ-2026.

На будущем чемпионате мира Гана сыграет в группе L вместе с Англией, Хорватией и Панамой.

Напомним, на ISPORT доступен календарь матчей ЧМ-2026.

Статьи по теме

Хавбек Мачнестер Юнайтед сыграет за сборную Англии U-21 на фоне интереса со стороны Ганы Хавбек Мачнестер Юнайтед сыграет за сборную Англии U-21 на фоне интереса со стороны Ганы
Гана - Уругвай: онлайн-трансляция матча Гана - Уругвай: онлайн-трансляция матча
Иньяки Уильямс расхвалил своего партнера по сборной Иньяки Уильямс расхвалил своего партнера по сборной
Суарес: Я не стану извиняться за игру рукой в матче с Ганой в 2010 году Суарес: Я не стану извиняться за игру рукой в матче с Ганой в 2010 году

Шевченко посетил тренировочный лагерь Усика и Джошуа
