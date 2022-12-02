Иньяки Уильямс расхвалил своего партнера по сборной

Игрок сборной Ганы Иньяки Уильямс расхвалил своего партнера по команде Мохаммеда Кудуса в интервью Marca. Форвард считает, что Кудус станет одним из главных открытий этого мундиаля и уже летом попадет в один из европейских грандов.

"Я знал о нем еще до приезда сюда, слышал о нем и видел его голы. Когда я играл с ним во время последнего перерыва на матче сборных, я был очень удивлен.

Когда мои товарищи по команде спрашивали меня, поразил ли меня кто-то, я всегда говорил о нем. Я думаю, Аякс становится для него слишком мал, и надеюсь, что он скоро перейдет в большой клуб", - сказал Уильямс.

Также игрок Атлетико Бильбао отметил, что если бы у Кудуса был хотя бы один родственник-баск, то он настаивал бы на трансфере Мохаммеда в его клуб. Потому что у игрока есть потенциал уровня Реала, Барселоны или другого европейского топ-клуба. И, скорее всего, в ближайшее время Кудус все-таки сменит прописку. Испанские медиа писали, что игроком действительно интересуется Барселона, но могут помешать финансовые затруднения.

Напомним, что на этом ЧМ Мохаммед Кудус принял участие в двух поединках и забил два гола. 2 декабря сборная Ганы будет бороться за выход в плей-офф против Уругвая.