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Гана - Уругвай: онлайн-трансляция матча

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка между сборными Ганы и Уругвая.
Сегодня, 10:10

В пятницу, 2 декабря, в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют сборные Ганы и Уругвая.

Представитель Африки имеют все шансы на выход в плей-офф, однако для этого нужно не проиграть Уругваю и надеяться, что в параллельном матче Южная Корея не победит Португалию в два и более мяча. Что касается представителя Южной Америки, то команда должна побеждать и желательно с разгромным счетом.

Познакомиться ближе со сборной Уругвая

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Гана - Уругвай

Трансляция встречи ЧМ-2022 между сборными Ганы и Уругвая будет доступна в этой новости 2 декабря и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

Сборная Ганы в первом туре была близка к тому, чтобы отобрать очки у Португалии. Однако реализация их подвела, как и слабая игра в обороне - 2:3. Во втором туре африканский коллектив удивил футбольный мир, обыграв Южную Корею - 3:2.

Что касается уругвайской команды, то в первом туре она сыграла вничью с представителем Азии, а во втором уступила Португалии - 0:2. 

Онлайн трансляция матча будет проходить на ОТТ-платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также добавили возможность просмотра матчей чемпионата мира 2022 года.

Познакомиться ближе со сборной Ганы

В параллельном матче группы Португалия сыграет с Южной Кореей. Португальский коллектив уже в плей-офф, а вот Южная Корея должна побеждать и надеяться на положительный исход в игре Гана - Уругвай.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Уругвая сборная Ганы

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