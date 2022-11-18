iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Уругвай на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Сборная Уругвая на Чемпионате мира 2022 по футболу, состав команды, календарь матчей сборной и шансы на победу в чемпионате.
Сегодня, 08:30
Уругвай. Профиль сборной
Уругвай. Профиль сборной

Среди всех сборных, когда-то ставших чемпионами мира, наверное именно Уругвай выглядит тем, от кого еще одной подобной победы ждешь меньше всего.

Сейчас в этой сборной можно наблюдать самое настоящее изменение поколений, поэтому ожидать от них чего-то неординарного на мундиале в Катаре не стоит.

Досье команды

Прозвище: La Celeste (небесно голубые)

Конфедерация: КОНМЕБОЛ

Рейтинг ФИФА: 14

Главные достижения: чемпионы мира 1930, 1950 годов, победители копа Америка (15 раз, последний раз 2011)

Источник: Getty Images

Прошлые выступления на чемпионатах мира

Именно в Уругвае проходил самый первый чемпионат мира в истории и именно Уругвай его тогда выиграл, победив в финале Аргентину.

Через 20 лет Уругвай сыграл на ЧМ во второй раз и снова победил. На этом турнире не было финала как такового, а в финальной группе они опередили Испанию, Швецию и Бразилию.

После этого ни одного выхода в полуфинал до 2010 года и скандального матча против Ганы (в итоге четвертое место).

  • Количество мундиалей: 14 (1930, 50-54, 62-74, 86-90, 2002, 2010-2022)
  • Лучший результат: чемпионы в 1930 и 1950 годах.

Легенды сборной

Глядя на нынешнее поколение уругвайских нападающих, нельзя не вспомнить Диего Форлана – первого великого форварда из Уругвая в нынешние времена. Этот блондин не просто в свое время был лучшим игроком страны, он был лучшим бомбардиром Европы!

Источник: Getty Images

Но давайте также вспомним Хосе Насацци, сына итальянских мигрантов, о котором вы могли даже не слышать. Это первый в истории футболист, поднявший трофей чемпиона мира в качестве этого же чемпиона. Защитник, до этого успевший выиграть две золотые медали Олимпиады, не просто выиграл ЧМ-1930 года, а еще и стал лучшим игроком этого турнира.

Как прошли на ЧМ-2022?

Отбор на турнир для команды Уругвая был не очень сладким. Бразилия и Аргентина традиционно скрылись в отрыве и оставили на 8 других команд всего две прямые путевки.

Матчи для уругвайцев состояли тяжело и только серия из четырех побед в четырех последних матчах позволила команде Луиса Суареса добыть в борьбе себе билет на турнир.

  1. Бразилия – 45
  2. Аргентина – 39
  3. Уругвай – 28
  4. Эквадор – 26
  5. Перу – 24
  6. Колумбия – 23
  7. Чили – 19
  8. Парагвай – 16
  9. Боливия – 15
  10. Венесуэла – 10

 

Весь состав сборной Уругвая на ЧМ-2022

Есть команды, в которых много ветеранов, есть команды, в которых немало молодых молодых игроков, а есть сборная Уругвая.

Под руководством Диего Алонсо на чемпионат мира поедет шесть игроков старше 35 лет. Подумайте только, ни Суарес, ни Кавани не входят в ТОП-3 старейших игрока команды. При этом молодых здесь также достаточно, среди них и звездные Рональд Араухо, Феде Вальерде, Дарвин Нуньес…

Главная звезда: …но все же главной звездой, какой бы он ни был, мы назовем Луиса Суареса. Кто знает, возможно, это последняя возможность увидеть ветерана в деле. Один из лучших центральных нападающих, а может и лучший, последних 10-15 лет.

Источник: Getty Images

На кого стоит обратить внимание: возможно когда-нибудь Факундо Пеллистри будет зажигать в атаке Уругвая вместе с Дарвином, как это делали Кавани с Суаресом? Но сейчас 20-летний вингер пытается пробиться в состав Манчестер Юнайтед и получил неожиданный вызов на чемпионат мира. Возможно, он воспользуется моментом и докажет тренеру МЮ, что готов к игре за такой клуб?

Вратари:

  • Фернандо Муслера (Галатасарай),
  • Серхио Рочет (Насьональ),
  • Себастьян Соса (Индепендьенте).

Защитники:

  • Хосе Мария Хименес (Атлетико),
  • Себастьян Коатес (Спортинг),
  • Диего Годин (Велес Сарсфилд),
  • Мартин Касерес (Лос-Анджелес Гэлакси),
  • Рональд Араухо (Барселона),
  • Хосе Луис Родригес (Насьональ),
  • Альфонсо Эспино (Кадис),
  • Матиас Оливера (Наполи),
  • Матиас Винья (Рома).

Полузащитники:

  • Родриго Бентанкур (Тоттенхэм),
  • Федерико Вальверде (Реал),
  • Фелипе Карбальо (Насьональ),
  • Матиас Весино (Лацио),
  • Джорджиан де Арраскаета (Фламенго),
  • Факундо Пельистри (Манчестер Юнайтед).

Нападающие:

  • Мартин Сатриано (Эмполи/Интер),
  • Факундо Торрес (Орландо),
  • Дарвин Нуньес (Ливерпуль),
  • Луис Суарес (Насьональ),
  • Эдинсон Кавани (Валенсия),
  • Николас Лопес (Тигррес).

Шансы на победу Уругвая в турнире

Не стоит ожидать, что Уругвай сможет стать чемпионом мира. Здесь еще из группы нужно выйти, ведь она тоже не из самых легких. Гана и Южная Корея могут испортить настроение, а Португалию и вовсе можно молчать.

Тем не менее именно Уругвай является фаворитом на то, чтобы вместе с Португалией выйти из этого квартета в плей-офф и получить первом же раунде матчей на вылет сборную Бразилии.

Расписание матче сборной Уругвая
на Чемпионате Мира 2022

Група H                                         

24 ноября, 15:00, Уругвай – Северная Корея

28 ноября, 21:00, Португалия - Уругвай

2 декабря, 17:00, Гана – Уругвай

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: уругвай Сборные на ЧМ-2022

Статьи по теме

Южная Корея на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу Южная Корея на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
Португалия на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу Португалия на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
Гана на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу Гана на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
Эквадор на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу Эквадор на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
Помочь журналистам

Видео

ТОП-5 моментов игрового дня НБА: данк Лайзла и действия Сайомнса
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: данк Лайзла и действия Сайомнса

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

ЧМ-202212:26
Катар потребовал от ФИФА запретить продажу алкоголя на стадионах
НБА12:19
ТОП-5 моментов игрового дня НБА: данк Лайзла и действия Сайомнса
Европа11:57
Стало известно условие, при котором Роналду завершит карьеру в этом году
ЧМ-202211:51
Месси - единственный в сборной Аргентины, кто живет в Дохе один
ЧМ-202211:35
Англия - Иран: где смотреть матч чемпионата мира 21.11.2022
Теннис11:18
Надаль признался, что рад участию Джоковича в Australian Open 2023
Украина11:15
Заря - Александрия: видео онлайн-трансляция чемпионата Украины
Бокс10:50
Хирн: Команды Усика и Фьюри сделают все возможное, чтобы избежать Хрговича
ЧМ-202210:50
США - Уэльс: прогноз на матч чемпионата мира 21.11.2022
Европа10:24
Роналду назвал клуб, которому будет рад, если он выиграет АПЛ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK