Уругвай на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу
Среди всех сборных, когда-то ставших чемпионами мира, наверное именно Уругвай выглядит тем, от кого еще одной подобной победы ждешь меньше всего.
Сейчас в этой сборной можно наблюдать самое настоящее изменение поколений, поэтому ожидать от них чего-то неординарного на мундиале в Катаре не стоит.
Досье команды
Прозвище: La Celeste (небесно голубые)
Конфедерация: КОНМЕБОЛ
Рейтинг ФИФА: 14
Главные достижения: чемпионы мира 1930, 1950 годов, победители копа Америка (15 раз, последний раз 2011)
Прошлые выступления на чемпионатах мира
Именно в Уругвае проходил самый первый чемпионат мира в истории и именно Уругвай его тогда выиграл, победив в финале Аргентину.
Через 20 лет Уругвай сыграл на ЧМ во второй раз и снова победил. На этом турнире не было финала как такового, а в финальной группе они опередили Испанию, Швецию и Бразилию.
После этого ни одного выхода в полуфинал до 2010 года и скандального матча против Ганы (в итоге четвертое место).
- Количество мундиалей: 14 (1930, 50-54, 62-74, 86-90, 2002, 2010-2022)
- Лучший результат: чемпионы в 1930 и 1950 годах.
Легенды сборной
Глядя на нынешнее поколение уругвайских нападающих, нельзя не вспомнить Диего Форлана – первого великого форварда из Уругвая в нынешние времена. Этот блондин не просто в свое время был лучшим игроком страны, он был лучшим бомбардиром Европы!
Но давайте также вспомним Хосе Насацци, сына итальянских мигрантов, о котором вы могли даже не слышать. Это первый в истории футболист, поднявший трофей чемпиона мира в качестве этого же чемпиона. Защитник, до этого успевший выиграть две золотые медали Олимпиады, не просто выиграл ЧМ-1930 года, а еще и стал лучшим игроком этого турнира.
Как прошли на ЧМ-2022?
Отбор на турнир для команды Уругвая был не очень сладким. Бразилия и Аргентина традиционно скрылись в отрыве и оставили на 8 других команд всего две прямые путевки.
Матчи для уругвайцев состояли тяжело и только серия из четырех побед в четырех последних матчах позволила команде Луиса Суареса добыть в борьбе себе билет на турнир.
- Бразилия – 45
- Аргентина – 39
- Уругвай – 28
- Эквадор – 26
- Перу – 24
- Колумбия – 23
- Чили – 19
- Парагвай – 16
- Боливия – 15
- Венесуэла – 10
Весь состав сборной Уругвая на ЧМ-2022
Есть команды, в которых много ветеранов, есть команды, в которых немало молодых молодых игроков, а есть сборная Уругвая.
Под руководством Диего Алонсо на чемпионат мира поедет шесть игроков старше 35 лет. Подумайте только, ни Суарес, ни Кавани не входят в ТОП-3 старейших игрока команды. При этом молодых здесь также достаточно, среди них и звездные Рональд Араухо, Феде Вальерде, Дарвин Нуньес…
Главная звезда: …но все же главной звездой, какой бы он ни был, мы назовем Луиса Суареса. Кто знает, возможно, это последняя возможность увидеть ветерана в деле. Один из лучших центральных нападающих, а может и лучший, последних 10-15 лет.
На кого стоит обратить внимание: возможно когда-нибудь Факундо Пеллистри будет зажигать в атаке Уругвая вместе с Дарвином, как это делали Кавани с Суаресом? Но сейчас 20-летний вингер пытается пробиться в состав Манчестер Юнайтед и получил неожиданный вызов на чемпионат мира. Возможно, он воспользуется моментом и докажет тренеру МЮ, что готов к игре за такой клуб?
Вратари:
- Фернандо Муслера (Галатасарай),
- Серхио Рочет (Насьональ),
- Себастьян Соса (Индепендьенте).
Защитники:
- Хосе Мария Хименес (Атлетико),
- Себастьян Коатес (Спортинг),
- Диего Годин (Велес Сарсфилд),
- Мартин Касерес (Лос-Анджелес Гэлакси),
- Рональд Араухо (Барселона),
- Хосе Луис Родригес (Насьональ),
- Альфонсо Эспино (Кадис),
- Матиас Оливера (Наполи),
- Матиас Винья (Рома).
Полузащитники:
- Родриго Бентанкур (Тоттенхэм),
- Федерико Вальверде (Реал),
- Фелипе Карбальо (Насьональ),
- Матиас Весино (Лацио),
- Джорджиан де Арраскаета (Фламенго),
- Факундо Пельистри (Манчестер Юнайтед).
Нападающие:
- Мартин Сатриано (Эмполи/Интер),
- Факундо Торрес (Орландо),
- Дарвин Нуньес (Ливерпуль),
- Луис Суарес (Насьональ),
- Эдинсон Кавани (Валенсия),
- Николас Лопес (Тигррес).
Шансы на победу Уругвая в турнире
Не стоит ожидать, что Уругвай сможет стать чемпионом мира. Здесь еще из группы нужно выйти, ведь она тоже не из самых легких. Гана и Южная Корея могут испортить настроение, а Португалию и вовсе можно молчать.
Тем не менее именно Уругвай является фаворитом на то, чтобы вместе с Португалией выйти из этого квартета в плей-офф и получить первом же раунде матчей на вылет сборную Бразилии.
Расписание матче сборной Уругвая
на Чемпионате Мира 2022
Група H
24 ноября, 15:00, Уругвай – Северная Корея
28 ноября, 21:00, Португалия - Уругвай
2 декабря, 17:00, Гана – Уругвай