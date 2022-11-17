Португалия на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Сборная Португалии на Чемпионате мира 2022 по футболу, состав команды, календарь матчей сборной и шансы на победу в чемпионате.

Вряд ли кто-нибудь будет оспаривать мнение, что сборная Португалии является одной из самых интересных команд в мире.

У португальцев выросло потенциально очень крутое поколение игроков. Возможно, здесь пока нет нового Эусебиу, Фигу или Криштиану Роналду, но общий потенциал у команды очень высок.

Тем более старый Роналду все еще на месте. Хотя неизвестно, пойдет ли это команде в плюс.

Досье команды

Прозвище: Селесао

Конфедерация: УЕФА

Рейтинг ФИФА: 9

Главные достижения: чемпионы Европы 2016, чемпионы Лиги наций 2019

Прошлые выступления на чемпионатах мира

Сборная Португалии впервые сыграла на чемпионате мира в 1966 году и именно тогда завоевала свое лучшее достижение, сумев дойти до полуфинала, в котором уступили будущим чемпионам из Англии. В матче за бронзу были повержены СССР.

Источник: Getty Images

Во второй раз, и пока в последний раз, в полуфинале Португалия была в 2006 году, уже из Роналду. Тогда в финал их не уронил Зинедин Зидан и его Франция, а в матче за бронзу победа досталась Германии.

Больше Португалия никогда не доходила даже до четвертьфиналов.

Количество мундиалей: 8 (1966, 86,2002-2022)

Лучший результат: четвертьфинал 2010 года

Легенды сборной

Во введении мы уже упомянули главные легенды национальной команды. Во-первых, это Эусебиу – звезда футбола 60-х, который тогда конкурировал с самим Пеле. Легендарный форвард имеет даже лучшее отношение голов за сборную к матчам, чем у Криштиану (0,64 гола за игру против 0,61 у Роналду).

Источник: Getty Images

Другая легенда – Луиш Фигу. Одна из главных звезд футбол 90-х и 00-х годов, которую в конце его карьеры начал омрачать тот же Криштиану. Луиш относительно недавно лидировал по количеству матчей в сборной, пока его не обошли Пепе, Жоао Моутиньо и собственно Роналду.

Как прошли на ЧМ-2022?

Путь Португалии на чемпионат мира был не прост. Еще на основной стадии квалификации у них возникли проблемы.

Команда Фернанду Сантуша в группе не смогла опередить сборную Сербии и заняла второе место в таблице (проиграть решающий матч в последнем туре дома это было сильно).

Сербия – 20 Португалия – 17 Ирландия – 9 Люксембург – 9 Азербайджан - 1

В плей-офф Португалия попала в одну сетку с Италией, но здесь им повезло, ведь итальянцы самоликвидировались, проиграв Северной Македонии. Сами португальцы сначала обыграли Турцию, а затем не повторили ошибку своих коллег и обыграли македонцев.

Весь состав сборной Португалии на ЧМ-2022

Фернанду Сантуш все еще надеется на некоторых опытных игроков, но команда Португалии прошла некоторое омоложение. Сейчас здесь только четыре игрока старше 30 лет. При этом сразу восемь еще не росли до 24.

Повезут на мундиаль и нескольких потенциальных дебютантов команды, а вот Криштиану, если сборная дойдет до финала/матча за 3-е место, ЧМ может сыграть 198-й матч в карьере.

Главная звезда: Криштиану Роналду – конечно! Главная звезда вообще всего мирового футбола, которая накануне чемпионата мира еще громче заявила о себе своим скандальным интервью. Но не повлияет ли это интервью на атмосферу в команде?

На кого стоит обратить внимание: Рафаэль Леау уже давно показал себя во всей красе на клубном уровне, но за сборную 23-летний вингер играл не так часто и не является одним из лидеров команды. Возможно, на мундиале что-то изменится.

Источник: Getty Images

Вратари:

Диогу Кошта (Порту),

Руи Патрисиу (Рома),

Жозе Са (Вулвергемптон).

Защитники:

Жоау Канселу,

Рубен Диаш (оба - Манчестер Сити),

Диогу Далот (Манчестер Юнайтед),

Пепе (Порту),

Данилу,

Нуну Мендеш (оба - ПСЖ),

Антониу Силва (Бенфика),

Рафаэль Геррейро (Боруссия Дортмунд).

Полузащитники:

Уильям Карвалью (Бетис),

Рубен Невеш,

Матеуш Нуньес (оба – Вулвергемптон),

Пальинья (Фулгэм),

Бруно Фернандеш (Манчестер Юнайтед),

Витинья (ПСЖ),

Отавио (Порту),

Бернарду Силву (Манчестер Сити),

Жоау Мариу (Бенфика).

Нападающие:

Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед),

Жоау Феликс (Атлетико),

Рафаэль Леоу (Милан),

Рикарду Орта (Брага),

Андре Силва (Айнтрахт Франкфурт),

Гонсалу Рамуш (Бенфика).

Шансы на победу Португалии в турнире

Если вспомнить Евро-2016, тогда сборная Португалии не выглядела одним из главных фаворитов, но смогла одержать победу.

Сейчас "селесао" также не первый выбор тех, кто делает ставки на победителя турнира. Тем не менее, эта команда может удивить и пройти как в финал турнира, так и вообще вылететь еще на групповой стадии.

Группа H

24 ноября, 18:00, Португалия - Гана

28 ноября, 21:00, Португалия – Уругвай

2 декабря, 17:00, Южная Корея – Португалия