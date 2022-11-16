Гана на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Сборная Ганы на Чемпионате мира 2022 по футболу, состав команды, календарь матчей сборной и шансы на победу в чемпионате.

Сборная Ганы является автором, наверное, величайшего успеха истории всех африканских сборных на чемпионатах мира.

В 2022 году они также смогли пробиться на мировое первенство и снова попытаются удивить футбольных фанатов своим выступлением.

Сделать это будет достаточно тяжело, ведь группа у них достаточно серьезная.

Досье команды

Прозвище: Черные звезды

Конфедерация: КАФ

Рейтинг ФИФА: 61

Главные достижения: чемпионы Кубка африканских наций 1963, 65, 78, 82

Прошлые выступления на чемпионатах мира

В катарский мундиаль сборная Ганы сыграла всего на трех чемпионатах мира. Дебютировали они в 2006 году в Германии. Тогда они были самой молодой командой турнира (средний возраст менее 24 лет) и дошли до 1/8 финала.

Источник: Getty Images

В 2010 году Гана была чрезвычайно близка, чтобы выйти в полуфинал, но в матче с Уругваем Асамоа Гьян не смог забить решающий пенальти в конце экстра-тайма, а в серии послематчевых уругвайцы были сильнее.

Количество мундиалей: 4 (2006-2014, 2022)

Лучший результат: четвертьфинал 2010 года

Легенды сборной

Если мы упомянули Асамоа Гьяна, то нельзя не рассказать о нем. Этот футболист – пример "легенды сборной". Ведь на клубном уровне Асамоа не сиял, а вот в сборной раскрывался по полной. В Катаре его рекорд по матчам за сборную побьет Андре Айю, а вот когда упадет его достижение как лучшего бомбардира в истории "черных звезд" – вопрос открытый.

Источник: Getty Images

Играли за Гану и более звездные индивидуально игроки – это и Салли Мунтари, и Квадво Асамоа, и Стефен Аппиа, и, конечно, Майкл Эсьен – легенда лондонского Челси.

Как прошли на ЧМ-2022?

Гана во втором раунде африканской квалификации встретилась в одной группе с Зимбабве, Эфиопией и ЮАР. И именно последние могли пройти в третий раунд, но Гана обогнала их благодаря дополнительным показателям.

1. Гана - 13

2. ЮАР – 13

3. Эфиопия – 5

4. Зимбабе – 2

В третьем раунде, по сути, есть плей-офф за выход на ЧМ. Гана встречалась с непростой сборной Нигерии. В основное время обоих матчей ни одна из команд не смогла победить, но за счет голов на выезде дальше прошла именно Гана.

Весь состав сборной Ганы на ЧМ-2022

Гана едет в Катар опять довольно молодым составом. Половина всей заявки имеет 23 и менее лет. Есть здесь и дебютанты сборной, и игроки из местного чемпионата, а старейший футболист (Денис Одои) в свои 34 года сыграл за Гану только 4 матча.

Лидерами Ганы уже много лет являются братья Айю – Андре и Джордан. Оба, как и их отец Абэди Пеле, входят в ТОП-10 лучших бомбардиров в истории страны. Возможной проблемой станет недостаточная сыгранность, ведь только пятеро со всей компании сыграли за сборную более 20 матчей и только 10 игроков, у которых 10+ игр на национальную команду.

Главная звезда: и как ни странно, главная звезда сборной Ганы сыграла за нее всего 2 матча. Речь идет о легенде Атлетико Бильбао Иньяки Уильямса. Этот форвард долго ждал вызова от Испании, но в конце концов решил играть за родину своих родителей. Да простит Томас Партей, но мы выбираем звездой именно Уильямса.

Источник: Getty Images

На кого стоит обратить внимание: до этой осени гораздо меньше людей слышали о таком парне, как Мохаммед Кудус. Но в нынешней Лиге чемпионов игрок Аякса успел заявить о себе и на чемпионате мира может только еще больше доказать, что он чрезвычайный игрок.

Шансы на победу Ганы в турнире

Ганцам будет очень сложно выйти из своей группы. Как ни крути, Португалия – главный фаворит квартета, Уругвай хоть и имеет много ветеранов в составе, но все равно мощная команда, а в Южной Корее есть Сон Хин Мин.

Поэтому занять хотя бы второе место в группе для Ганы будет значительным достижением, не говоря уже о победе на турнире – это уже из разряда фантастики.

Расписание матчей сборной Ганы

на Чемпионате Мира 2022

Группа H

24 ноября, 18:00, Португалия – Гана

28 ноября, 15:00, Южная Корея – Гана

2 декабря, 17:00, Гана – Уругвай