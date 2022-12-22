iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Кавани, Хименес, Годин и Муслера могут получить больше 10 матчей дисквалификации

Уругвайские футболисты отметились не самым примерным поведением после матча мундиаля-2022 против Ганы.
Сегодня, 20:08
Уругвай - Гана / Getty Images
Уругвай - Гана / Getty Images

Дисциплинарный комитет ФИФА продолжает расследование в отношении четырех игроков сборной Уругвая: Хосе Мария Хименес, Диего Годин, Эдинсон Кавани и Фернандо Муслера.

Футболисты могут быть наказаны за нарушение статей 11 и 12 за свое поведение после матча ЧМ-2022  Уругвай - Гана.

А пункт 12.4 оставляет открытой дверь для "запрета заниматься деятельностью, связанной с футболом, в течение как минимум шести месяцев", передает испанское издание AS.

Предполагается, что окончательное решение Дисциплинарного комитета ФИФА не будет известно до конца февраля.

Клубы уверены, что отстранение игроков, которое может варьироваться от 10 до 15 игр, не помешает футболистам играть на клубном уровне, так как согласно пункту 12.3 Дисциплинарного кодекса, наказание будет распространяться на команду, в составе которой было совершено нарушение, то есть, это сборная Уругвая.

Читай также: Атлетико близок к подписанию предварительного контракта с защитником Лестера

Но если комитет ФИФА квалифицирует действия, приписываемые Кавани и/или Хименесу, как публичное подстрекательство к "ненависти или насилию", они будут наказаны запретом на деятельность, связанную с футболом, не менее чем на шесть месяцев.

Напомним, что Хименес ударил официального представителя ФИФА, а Кавани бросил монитор VAR на землю по пути к туннелю раздевалки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гана уругвай Эдинсон Кавани Фернандо Муслера Диего Годин Чемпионат мира 2022 Хосе Мария Хименес

Статьи по теме

"Мне было плохо": Варан и остальные игроки сборной Франции пострадали от вируса перед финалом ЧМ-2022 "Мне было плохо": Варан и остальные игроки сборной Франции пострадали от вируса перед финалом ЧМ-2022
Игрок Баварии спорил с Дешамом и создал "токсичную атмосферу" в раздевалке сборной Франции Игрок Баварии спорил с Дешамом и создал "токсичную атмосферу" в раздевалке сборной Франции
"Самая легкая победа в моей жизни": стример проиграл огромные деньги, поставив на финал ЧМ-2022 "Самая легкая победа в моей жизни": стример проиграл огромные деньги, поставив на финал ЧМ-2022
Чемпион мира 1978 года: Марадона все еще лучше Месси Чемпион мира 1978 года: Марадона все еще лучше Месси
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный бросок от Досунмы и проход Тейтума
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный бросок от Досунмы и проход Тейтума

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
просмотров

Последние новости

Европа21:44
Холанд против Нуньеса: Манчестер Сити и Ливерпуль объявили составы на матч кубка лиги
НБА21:29
НБА наказала команду Михайлюка за тамперинг во время межсезонья
Европа20:50
"У него есть здесь будущее": тен Хаг похвалил игрока Манчестер Юнайтед
Украина20:30
УАФ продлила контракты Нагорняка и Ротаня, который возглавил Александрию
Европа20:08
Кавани, Хименес, Годин и Муслера могут получить больше 10 матчей дисквалификации
Европа19:29
Челси договорился о трансфере нападающего из норвежского чемпионата
НБА19:09
Уэйд, Новицки, Паркер и Газоль - номинанты на место в Зале славы 2023 года
Европа18:21
След в истории футбола: Левандовски стал обладателем новой награды
Формула 118:00
Хюлькенберг: Не я, так кто-то другой занял бы место Шумахера в Хаас
НБА17:35
ЛаВин пытается сбежать из Чикаго в Лейкерс
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK