Кавани, Хименес, Годин и Муслера могут получить больше 10 матчей дисквалификации

Уругвайские футболисты отметились не самым примерным поведением после матча мундиаля-2022 против Ганы.

Дисциплинарный комитет ФИФА продолжает расследование в отношении четырех игроков сборной Уругвая: Хосе Мария Хименес, Диего Годин, Эдинсон Кавани и Фернандо Муслера.

Футболисты могут быть наказаны за нарушение статей 11 и 12 за свое поведение после матча ЧМ-2022 Уругвай - Гана.

А пункт 12.4 оставляет открытой дверь для "запрета заниматься деятельностью, связанной с футболом, в течение как минимум шести месяцев", передает испанское издание AS.

Предполагается, что окончательное решение Дисциплинарного комитета ФИФА не будет известно до конца февраля.

Клубы уверены, что отстранение игроков, которое может варьироваться от 10 до 15 игр, не помешает футболистам играть на клубном уровне, так как согласно пункту 12.3 Дисциплинарного кодекса, наказание будет распространяться на команду, в составе которой было совершено нарушение, то есть, это сборная Уругвая.

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Но если комитет ФИФА квалифицирует действия, приписываемые Кавани и/или Хименесу, как публичное подстрекательство к "ненависти или насилию", они будут наказаны запретом на деятельность, связанную с футболом, не менее чем на шесть месяцев.

Напомним, что Хименес ударил официального представителя ФИФА, а Кавани бросил монитор VAR на землю по пути к туннелю раздевалки.