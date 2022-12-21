Атлетико близок к подписанию предварительного контракта с защитником Лестера

Игрок может переехать в Испанию как в январе, так и будущим летом.

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне намерен пересобрать оборону своей команды. Так, в планы аргентинца не входит 33-летний центрбек Фелипе, который уже в январе может сменить клуб.

По информации Marca, "матрасники" уже определились с потенциальной заменой бразильца - им станет защитник Лестера Чаглар Сеюнджю.

Сообщается, что мадридский клуб возобновил интерес к 26-летнему турку, у которого будущим летом закончится контракт с "лисами". Испанцы практически договорились с футболистом о подписании предварительного контракта.

Если Фелипе или кто-то еще из оборонительной линии команды Симеоне уйдет зимой, "рохибланкос" попытаются договориться с Лестером, чтобы тот отпустил Сеюнджю уже в январе.

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Ранее Атлетико уже пытался приобрести Сеюнджю, но англичане ответили отказом.

В нынешнем сезоне Чаглар Сеюнджю только раз появился на поле с первых минут - таким образом Брендан Роджерс дает понять, что он думает о профессионализме и отношения к делу игрока.