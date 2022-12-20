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Вулверхэмптон арендует нападающего Атлетико

Кунья продолжит карьеру в Англии.
Сегодня, 18:23
Матеус Кунья / Getty Images
Матеус Кунья / Getty Images

Нападающий Атлеьико Матеус Кунья продолжит карьеру в Вулверхэмптоне. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Клубы уже достигли устного согласия о переходе игрока. "Волки" возьмут бразильца в аренду с обязательством выкупа за 40-50 миллионов евро.

Стороны подпишут необходимые документы в ближайшие дни. Англичане уже запланировали медосмотр для 23-летнего игрока на этой неделе.

В текущем сезоне на счету Куньи 2 ассиста в 11 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что Атлетико включилися в гонку за звезду сборной Марокко.

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