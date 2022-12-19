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Атлетико включилися в гонку за звезду сборной Марокко

Софьян Амрабат впечатлил множество клубов своей игрой на Мундиале.
Сегодня, 10:46
Софьян Амрабат
Софьян Амрабат

Хавбек Фиорентины Софьян Амрабат с большой долей вероятности сменит клубную прописку.

Игроком сборной Марокко интересуется большое количество клубов, а теперь на него появился еще один претендент.

По информации испанских СМИ, игроком интересуется мадридский Атлетико. 

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Потенциальная сумма сделки между клубами может достичь 40 миллионов евро.

Стоит отметить, что Амрабат ранее заявлял, что ему нравится стиль игры наставника "матрасников" Диего Симеоне.


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