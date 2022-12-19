Атлетико включилися в гонку за звезду сборной Марокко
Софьян Амрабат впечатлил множество клубов своей игрой на Мундиале.
Хавбек Фиорентины Софьян Амрабат с большой долей вероятности сменит клубную прописку.
Игроком сборной Марокко интересуется большое количество клубов, а теперь на него появился еще один претендент.
По информации испанских СМИ, игроком интересуется мадридский Атлетико.
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Потенциальная сумма сделки между клубами может достичь 40 миллионов евро.
Стоит отметить, что Амрабат ранее заявлял, что ему нравится стиль игры наставника "матрасников" Диего Симеоне.