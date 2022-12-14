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Бавария заинтересована в подписании голкипера сборной Марокко

Буну может пойти на повышение.
Сегодня, 21:29
Яссин Буну / Getty Images
Яссин Буну / Getty Images

Голкипер Севильи и сборной Марокко Яссин Буну может продолжить карьеру в чемпионате Германии. Об этом сообщает издание TZ.

Бавария рассматривает марокканского стража ворот в качестве замены Мануэлю Нойеру, выбывшему до конца сезона.

Кроме того, не исключен вариант, при котором основным голкипером на оставшееся время станет Свен Ульрайх – хотя и ему в таком случае нужно будет найти сменщика.

В текущем сезоне на счету Буну 12 матчей в Ла Лиге, в которых он пропустил 19 голов.

Ранее сообщалось, что Бавария договорилась о переходе хавбека РБ Лейпцига.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария сборная Марокко

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