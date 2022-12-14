Бавария заинтересована в подписании голкипера сборной Марокко
Буну может пойти на повышение.
Голкипер Севильи и сборной Марокко Яссин Буну может продолжить карьеру в чемпионате Германии. Об этом сообщает издание TZ.
Бавария рассматривает марокканского стража ворот в качестве замены Мануэлю Нойеру, выбывшему до конца сезона.
Кроме того, не исключен вариант, при котором основным голкипером на оставшееся время станет Свен Ульрайх – хотя и ему в таком случае нужно будет найти сменщика.
В текущем сезоне на счету Буну 12 матчей в Ла Лиге, в которых он пропустил 19 голов.
Ранее сообщалось, что Бавария договорилась о переходе хавбека РБ Лейпцига.