Бавария заинтересована в подписании голкипера сборной Марокко

Голкипер Севильи и сборной Марокко Яссин Буну может продолжить карьеру в чемпионате Германии. Об этом сообщает издание TZ.

Бавария рассматривает марокканского стража ворот в качестве замены Мануэлю Нойеру, выбывшему до конца сезона.

Кроме того, не исключен вариант, при котором основным голкипером на оставшееся время станет Свен Ульрайх – хотя и ему в таком случае нужно будет найти сменщика.

В текущем сезоне на счету Буну 12 матчей в Ла Лиге, в которых он пропустил 19 голов.

Ранее сообщалось, что Бавария договорилась о переходе хавбека РБ Лейпцига.