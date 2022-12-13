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Бавария договорилась о переходе хавбека РБ Лейпцига

Лаймер подпишет контракт до 2028 года.
Вчера, 21:53
Конрад Лаймер / Getty Images
Конрад Лаймер / Getty Images

Хавбек РБ Лейпцига Конрад Лаймер договорился о переходе в Баварию летом 2023 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Между сторонами существует устное соглашение. 25-летний австриец покинет стан "быков" летом в качестве свободного агента.

Отметим, английские клубы выбыли из борьбы за Лаймера еще на начальных этапах переговоров. Бавария оформит сделку в ближайшие месяцы, подписав контракт с игроком на пять лет.

В текущем сезоне на счету австрийца 4 матча в рамках Бундеслиги, в которых игрок не отличился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Бавария просматривает варианты в поисках замены Нойеру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария РБ Лейпциг

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