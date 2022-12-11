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Бавария просматривает варианты в поисках замены Нойеру

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Сегодня, 18:11
Мануэль Нойер / Getty Images
Мануэль Нойер / Getty Images

10 декабря стало известно, что кипер мюнхенской Баварии Мануэль Нойер выбыл до конца сезона из-за травмы, полученной во время отпуска. Теперь немецкий клуб срочно пытается найти замену своему основному вратарю.

Главным вариантом для мюнхенцев остается возвращение из аренды Александра Нюбеля из Монако. Бавария только начала переговоры с "монегасками", но похоже, что за своего кипера придется заплатить некоторую сумму. А статистика Нюбеля не впечатляет: шесть сухих матчей из 15 в рамках Лиги 1 и 21 пропущеный гол.

Учитывая, что все равно придется расставаться с деньгами, Бавария рассматривает и варианты трансфера. Среди главных целей Доминик Ливакович из загребского Динамо и Кейлор Навас из ПСЖ.

Хорватский кипер выглядит более привлекательным вариантом, и не только учитывая его удачные выступления на чемпионате мира. Все-таки вряд ли ПСЖ отдаст немцам Кейлора, ведь нет никакого смысла усиливать своего конкурента в Лиге Чемпионов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мануэль Нойер Бавария Мюнхен

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