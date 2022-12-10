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Нойер сломал ногу и выбыл до конца сезона

Можно сказать, повезло.
Сегодня, 14:41
Мануэль Нойер / Getty Images
Мануэль Нойер / Getty Images

После сенсационного вылета сборной Германии на чемпионата мира в Катаре Мануэль Нойер отправился в отпуск. Немец решил прокатиться на лыжах и сломал ногу, об этом он сообщил в своем Инстаграме.

Мануэль рассказал, что ему уже провели удачную операцию. Но, похоже, немецкий кипер пропустит остаток сезона.

«Эй, народ. Ну что сказать, конец года мог бы быть и лучше… Пытаясь проветриться во время лыжного тура, я сломал ногу.

Вчерашняя операция прошла очень хорошо. Большое спасибо врачам. Однако мне больно отдавать себе отчет, что текущий сезон для меня окончен. Берегите себя", – написал немец.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мануэль Нойер

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