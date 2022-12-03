Гана - Уругвай 0:2 видео голов и лучших моментов матча 02.12.2022 ЧМ-2022

В пятницу, 2 декабря, состоялся матч третьего тура чемпионата мира 2022 года, в котором спустя 12 лет вновь встретились сборные Ганы и Уругвая. Победу праздновали представители Южной Америки, забив два безответных гола.

Оба своих результативных удара "небесно-голубые" оформили еще в первом тайме и оба были исполнены хавбеком Фламенго Джорджианом де Арраскаэтой.

Но, к сожалению фанатов Уругвая, эта победа не позволила команде Диего Алонсо выйти в плей-офф турнира. То же касается и сборной Ганы.

Вашему вниманию видео всех голов матча Гана - Уругвай в третьем туре ЧМ-2022:

Гана - Уругвай 0:2

Голы: де Арраскаэта, 26, 32.

Владение мячом: 50% - 50%

Удары: 9 - 11

Удары в створ: 4 - 5

Атаки: 130 - 109

Гана: Ати-Зиги - Алиду, Амарти, Салису, Баба - Партей, Самед (Кьерэх, 72) - Кудус (Фатаву, 90+8), А.Аю (Букари, 46), Д.Аю (Сулемана, 46) - Уильямс (Семеньо, 72).

Уругвай: Рочет - Варела, Хименес, Коатес, Оливера - Де Арраскаэта (Каннобио, 80), Бентанкур (Весино, 34), Вальверде - Пеллистри (де ла Крус, 66), Суарес (Кавани, 66), Нуньес (Гомес, 80).

Предупреждения: Сулемана - Нуньес, Суарес, Коатес.