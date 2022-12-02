Гана - Уругвай 0:2 обзор матча и результат игры 02.12.2022
В рамках третьего тура ЧМ-2022 Уругвай и Гана встретились в очном противостоянии.
Команды заочно с Южной Кореей боролись за выход в плей-офф Мундиаля.
Африканская сборная могла выходить вперед после назначенного пенальти, но Рочет отбил 11-метровый.
"Черные звезды" довольно быстро поплатились за это, пропустив два гола на 26 и 32 минуте от де Арраскаеты.
До последних минут именно южноамериканский коллектив выходил в плей-офф турнира, но в параллельном матче Южная Корея победила Португалию.
Таким образом, у "селесте" и "азиатских тигров" было одинаковое количество очков, но из-за большего количества забитых именно Корея вышла из группы.
Статистика матча 3-го тура ЧМ-2022 Гана - Уругвай
Гана - Уругвай 0:2
Голы: де Арраскаета, 26, 32.
Владение мячем: 50% - 50%
Удары: 9 - 11
Удары в створ: 4 - 5
Атаки: 130 - 109