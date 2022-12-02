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Южная Корея - Португалия 2:1: обзор матча и результат игры 02.12.2022

Огненная концовка встречи поменяла расклады в группе Н.
Сегодня, 18:58
Южная Корея - Португалия / Getty Images
Южная Корея - Португалия / Getty Images

В пятницу, 2 декабря, в рамках третьего тура группового этапа чемпионата мира сборная Южной Кореи встречалась с Португалией.

Уже на пятой минуте матча Роналду и компания вышли вперед. Форвард Рикарду Орта отличился с передачи защитника Диогу Далота.

Корейцы не долго оставались в роли догоняющих, забив к середине тайма. Защитник Ким Ен Вон занес мяч в ворота Диогу Кошты.

Первая половина встречи осталась по моментам за Португалией, однако уже во второй тайме картина поменялась. Южная Корея наседала и создавала немало опасных моментов, реализовал свой шанс лишь в конце матча, вырывав победу и путевку в плей-офф.

Таким образом, корейцы и португальцы выходят в 1/16 ЧМ-2022 со второго и первого места соответственно.

Статистика матча Южная Корея - Португалия 3-го тура чемпионата мира

Южная Корея - Португалия 2:1    
Голы: Ким Ен Вон, 27, Хван Хи Чжан, 90+1

Владение мячом: 38% - 62%
Удары (в створ): 13 (6) - 12 (5)
Офсайды: 1-5
Угловые: 5-4

Южная Корея: Ким Сын Гю, Ким Мун Хван, Ким Ен Гвон (Сон Чжун Хо, 81), Квон Ген Вон, Ким Чжин Су, Чжон У Ен, Хван Ин Бом, Ли Кан Ин (Хван Ый Чжо, 81), Ли Чжэ Сон (Хван Хи Чхан, 66), Сон Хын Мин, Чжо Гю Сон (Чжо Ю Мин, 90).

Португалия: Диогу Кошта, Диогу Далот, Пепе, Антониу Силва, Жоау Канселу, Рубен Невеш (Рафаэл Леау, 65), Витинья (Бернарду Силва, 81), Матеуш Нунеш (Пальинья, 65), Жоау Мариу (Вильям Карвалью, 82), Роналду (Андре Силва, 65), Рикарду Орта.

Предупреждения: Ли Кан Ин (36), Хван Хи Чхан (90).

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