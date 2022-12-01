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Суарес: Я не стану извиняться за игру рукой в матче с Ганой в 2010 году

Форвард сборной Уругвая считает, что 12 лет назад он не сделал ничего такого, за что стоит извиняться.
Сегодня, 20:21
Луис Суарес / Getty Images
Луис Суарес / Getty Images

В 2010 году в одном из самых противоречивых моментов в истории чемпионатов мира Луис Суарес лишил Гану потенциального выхода в полуфинал, преднамеренно выбив рукой мяч, который уже залетал в пустые ворота Уругвая.

Суарес получил прямую красную карточку и уходил с поля со слезами на глазах, но затем слезы сменились радостью, ведь Асамоа Гьян не сумел реализовать назначенный пенальти. Уругвай обыграл Гану в серии послематчевых пенальти, лишив ее шанса стать первой африканской командой, вышедшей в полуфинал мундиаля.

Двенадцать лет спустя Уругвай и Гана встретятся на групповом этапе. Обе команды борются за выход в 1/8 финала. Во время предматчевой пресс-конференции один из журналистов сказал Луису Суаресу, что часть населения Ганы называет его "самим дьяволом" и с нетерпением ждет завершения его карьеры.

"Я сыграл рукой, но не я, а игрок Ганы не реализовал пенальти", — цитирует форварда Sky Sports. "Возможно, я бы извинился, если бы я сделал подкат, травмировал игрока и получил красную карточку. Но в этой ситуации - это не моя вина".

"Не я промахнулся с пенальти. Игрок, который не реализовал пенальти, сделал бы то же самое. Я не отвечаю за то, как он исполнил удар".

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Матч Гана - Уругвай состоится в пятницу, 2 декабря. Начало встречи - 17:00 по киевскому времени.

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