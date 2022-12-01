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Хорватия - Бельгия 0:0: обзор матча и результат игры 01.12.2022

"Золотое" поколение бельгийцев вновь разочаровало, провалив групповой этап мундиаля.
Сегодня, 19:07
Сборная Бельгии / Getty Images
Сборная Бельгии / Getty Images

В четверг, 1 декабря, третий игровой день третьего тура чемпионата мира-2022 открывали сборные Хорватии и Бельгии.

Команда Роберто Мартинеса подходила к данной встрече в статусе той, кому кровь из носу нужна победа, так как любой другой результат оставлял ее за бортом турнира.

Первый тайм сборные провели на равных, при этом ни разу не попав в створ ворот друг друга.

После перерыва бельгийцы, у которых оставалось все меньше времени на то, чтобы спастись, активизировались, имея реальные шансы забить. Однако ни один из ударов не прошел мимо Доминика Ливаковича.

Подопечные Златко Далича своей прагматичной игрой пожертвовали первым местом группы F, пропустив вперед Марокко, которое обыграло Канаду в параллельной игре.

Бельгия же смогла занять только третье место, заработав за три матча всего четыре очка. Вот так знаменитое "золотое" поколение бельгийцев завершило очередной большой международный турнир.

Статистика матча Хорватия - Бельгия 3-го тура ЧМ-2022

Хорватия - Бельгия 0:0

Владение мячом: 48% - 52%
Удары: 11 - 15
Удары в створ: 4 - 4
Фолы: 7 - 9
Атаки: 109 - 106

Хорватия: Ливакович - Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса - Брозович, Модрич, Ковачич (Майер, 90+2) - Крамарич (Пашалич, 64), Ливая (Петкович, 64), Перишич.

Бельгия: Куртуа - Дендонкер (Тилеманс, 72), Альдервейрельд, Вертонген - Менье (Э Азар, 87), Витцель, Де Брюйне, Кастань - Троссард (Т. Азар, 59), Мертенс (Лукаку, 46), Карраско (Доку, 72).

Предупреждение: Дендонкер.

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