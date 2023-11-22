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Член парламента Ганы извинился перед Магуайром за использование его в качестве постыдного сравнения

Вскоре футболист узнал о речи депутата и принял его извинения.
Сегодня, 20:10
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

В декабре 2022 года член парламента Ганы Исаак Адонго сравнил вице-президента страны Махамуду Бавумию с центрбеком Манчестер Юнайтед Харри Магуайром.

Адонго указал на экономический бюджет государства, заявив, что Бавумия "любит забивать политические автоголы", как это делал на поле англичанин.

Однако это произошло во времена, когда Магуайр действительно плохо выступал. Но в нынешнем сезоне его игра редко подвергается критике.

По этой причине Адонго решил принести свои извинения футболисту, назвав его ключевым игроком манкунианцев.

"Если вы помните, год назад я сравнил своего большого брата, доктора Махамуду Бавумию, с Харри Магуайром. Господин спикер, я прошу прощения у Харри Магуайра. Господин председатель, вы очень разозлились, когда я привел в пример защитника".

"Сегодня Магуайр перевернул ситуация и изменился как футболист.. Господин спикер, Харри Магуайр теперь является ключевым игроком Манчестер Юнайтед, а наш Магуайр сейчас бродит по небесам с кубком в руке".

Об этом узнал сам Магуайр, который в социальных сетях принял извинения Адонго.

"Извинения депутата Иссака Адонго приняты. Скоро увидимся на Олд Траффорд" - написал защитник.

Стоит отметить, что игра Харри Магуайра в нынешнем сезоне заслужила похвалу от главного тренера Манчестер Юнайтед Эрика тен Хага, который остался впечатлен самоотдачей англичанина.

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