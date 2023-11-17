Тен Хаг в восторге от самоотдачи Магуайра

Главный Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг впечатлен отношением защитника Харри Магуайра. Об этом сообщает издание ESPN.

То, как англичанин ведет себя после того, как тот был лишен капитанской повязки в поразило наставника. Несмотря на статус рядового игрока, Магуайр продолжает проявлять высокий уровень самоотдачи как на тренировках, так и во время матчей.

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Сам тен Хаг стал доверять Харри, надеясь, что в такое непростое для клуба время он сможет помочь Манчестер Юнайтед выбраться из кризиса как в игровом плане, так и в ментальном.

В текущем сезоне на счету 30-летнего англичанина один ассист в семи матчах АПЛ.

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