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Кейн - о Магуайре: Один из лучших защитников в истории Англии

Весьма спорное суждение от лидера "трех львов".
Сегодня, 16:23
Магуайр и Кейн / Getty Images
Магуайр и Кейн / Getty Images

Нападающий Баварии Харри Кейн высказался о защитнике Манчестер Юнайтед Харри Магуайре.

"Харри – один из лучших защитников в истории Англии, несомненно. Люди имеют право на свое мнение и порой слишком увлекаются тем, что пишут в соцсетях, но у Харри сильный характер".

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"В сборной Англии мы в нем не сомневаемся. Все в команде знают, насколько важен для нас Харри", – сказал Кейн в интервью Planet Football.

В текущем сезоне на счету английского центрбека один ассист в пяти матчах АПЛ.

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