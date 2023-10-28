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Бывший игрок Тоттенхэма призвал тен Хага извиниться перед Магуайром

Англичанин прошел путь от главного антагониста до героя команды.
Сегодня, 10:51
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Бывший тренер Тоттенхэма Тим Шервуд высказался о ситуации вокруг защитника Манчестер Юнайтед Харри Магуайра.

"Магуайра пытались выставить за дверь, и тренер старался вытеснить его. Но Харри не хотел уходить.

Потом тен Хаг, вероятно, окинул взглядом раздевалку и понял, насколько ненадежны остальные игроки на этой позиции, а затем решил, что Харри получит какое-то игровое время".

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"Когда у тренера есть такой игрок, как Магуайр, который хочет отдать все силы без остатка ради общей цели, с этим можно работать. Проблема – когда люди прячутся, не хотят выходить из процедурной, пока не будут на 110% готовы к каждой игре. Но так не бывает.

Я думаю, что теперь Магуайр будет играть намного больше. И я считаю, что Эрик тен Хаг должен перед ним извиниться", – сказал Шервуд в интервью Goal.

В текущем сезоне на счету Магуайра один ассист в четырех матчах АПЛ.

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Бывший игрок Тоттенхэма призвал тен Хага извиниться перед Магуайром
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