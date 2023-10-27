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Экс-игрок Арсенала: С Магуайром в составе МЮ становится лучше

Пол Мерсон считает, что англичанина не заслуженно критикуют.
Сегодня, 14:03
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Бывший футболист Арсенала, а ныне известный в Англии телеэксперт Пол Мерсон, высказался о критике в адрес центрбэка Манчестер Юнайтед и сборной Англии Харри Магуайра.

Мерсон уверен, что с Харри в составе манкунианцы становятся лучшей командой.

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"Против Манчестер Сити он будет играть по-другому. Против Шеффилд Юнайтед мяч входил в штрафную соперника, и он боролся с нападающими, выигрывая верх. Он большой парень и всегда будет выигрывать верховую борьбу. Это была идеальная игра для Магуайра.

Достаточно посмотреть на статистику Харри, когда он играет за Юнайтед. Я не понимаю, почему он не играет из недели в неделю. Меня не смешит, когда он остается в запасе.

С Магуайром в составе МЮ становится лучше ", - заявил Мерсон. 

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед харри магуайр

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