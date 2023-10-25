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Магуайр: Негативная критика звучит громче всего

Харри признался, что получает много поддержки.
25 октября, 19:13
Харри Магуайр / Getty Images
Харри Магуайр / Getty Images

Харри Магуайр признался, что весь последний год чувствовал поддержку части болельщиков.

Напомним, что защитника очень много критикуют, он потерял место в основе МЮ, но вчера в матче против Копенгагена забил победный гол.

Игрок признался, что ради таких моментов он и играет в футбол. А критика попросту звучит громче, чем слова поддержки, потому он спокойно продолжает бороться.

"Я думаю, что играю в футбол ради таких моментов, как этот, когда забиваю победный гол в матче Лиги чемпионов на Олд Траффорд перед этими болельщиками, ради того, как они поддерживали меня в последние недели, и ради той поддержки, которую я получал на протяжении всей своей карьеры.

Конечно, в последний год или около того было некоторое количество негатива, но и на протяжении всего этого периода у меня была потрясающая поддержка. А негативная критика звучит громче всего, люди на нее кликают. Но, конечно, я вижу и огромную поддержку, и я благодарю людей за это", – цитирует игрока МЮ Sport Witness.

Ранее также сообщалось, что экс-вратаря Милана расстроен отношением к нему болельщиков "россонери".

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