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Футбол

Доннарумма опечален из-за ненависти со стороны фанатов Милана

Итальянцу обидно за такой "теплый" прием от бывшего клуба.
25 октября, 18:59
Джанлуиджи Доннарумма / Getty Images
Джанлуиджи Доннарумма / Getty Images

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма высказался касаемо отношения к себе со стороны фанатов Милана.

"Это печально, потому что я всегда отдавал Милану все свои силы до последнего матча. Это нормально, когда критика вызывает сильное разочарование".

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"Однако сейчас нет времени думать об этом, я сосредоточен на матче, который будет трудным и захватывающим. Я не должен поддаваться эмоциям, которых будет много", – сказал итальянец интервью журналисту Джанлуке Ди Марцио.

Напомним, Доннаррумма выступал за Милан с 2015 по 2021 год, после чего перешел в ПСЖ на правах свободного агента.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма

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