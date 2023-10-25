Ньюкасл намерен судиться с Миланом из-за бана Тонали

Ньюкасл собирается подать в суд на Милан, пишет Football Italia.

Напомним, что после скандала со ставками, итальянского хавбека могут отстранить на 10 месяцев.

Если бан вступит в силу, то игрок вернется лишь в сентябре 2024 года, а Ньюкасл подаст иск в суд против Милана.

"Сороки" в ярости, что заплатили 64 млн евро за игрока, который не сможет играть целый сезон. Также клуб подумывает не выплачивать Сандро зарплату в течение всего бана.

Ранее, напомним, член совета директоров Барселоны раскритиковал Винисиуса.

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