"Винисиус – клоун и заслуживает подзатыльника": член совета директоров Барселоны
Каталонца не устроила игра бразильца.
В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Реал на выезде переиграл Брагу (2:1).
Член совета директоров Барселоны Микель Кампс отреагировал на игру лидера "сливочных" Винисиуса Жуниора.
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Функционер раскритиковал бразильца, ведь был недоволен моментом, когда тот стоял на бровке и делал переступы, находясь напротив соперника.
"Это не расизм, но он заслуживает подзатыльника за то, что он клоун и балагур, делающий эти ненужные и бессмысленные трюки в центре поля", - написал Кампс.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Брага - Реал.
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