"Винисиус – клоун и заслуживает подзатыльника": член совета директоров Барселоны

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов Реал на выезде переиграл Брагу (2:1).

Член совета директоров Барселоны Микель Кампс отреагировал на игру лидера "сливочных" Винисиуса Жуниора.

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Функционер раскритиковал бразильца, ведь был недоволен моментом, когда тот стоял на бровке и делал переступы, находясь напротив соперника.

"Это не расизм, но он заслуживает подзатыльника за то, что он клоун и балагур, делающий эти ненужные и бессмысленные трюки в центре поля", - написал Кампс.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Брага - Реал.

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