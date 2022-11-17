Южная Корея на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Сборная Южной Кореи на Чемпионате мира 2022 по футболу, состав команды, календарь матчей сборной и шансы на победу в чемпионате.

Ни одна азиатская сборная по футболу еще никогда не доходила до финала чемпионата мира. Эту несправедливость попытается сменить Южная Корея на турнире в Азии.

В последний раз, когда чемпионат был на этом континенте, они дошли до 1/2 финала, возможно ли получится повторить это достижение?

Досье команды

Прозвище: азиатские тигры, воины тегука (центральный символ национального флага)

Конфедерация: АФК

Рейтинг ФИФА: 28

Главные достижения: чемпионы кубка Азии (1956, 60), чемпионы всех одной Азии (2003,08,15,17,19)

Прошлые выступления на чемпионатах мира

Южная Корея впервые вышла на чемпионат мира еще в 1954 году, но там с треском проиграла свои два матча (0:7 и 0:9) и вылетела.

Следующий раз на мундиале они оказались только в 1986-м и с тех пор не пропускали мировые первенства. На домашнем чемпионате мира они впервые: а) выиграли матч и б) вышли из группы. Более того, добрались до полуфинала, но ни выйти в решающий матч, ни завоевать бронзу так и не смогли.

Количество мундиалей: 11 (1954, 1986-2022)

Лучший результат: четвертое место в 2002 году

Легенды сборной

Главной звездой сборной Южной Кореи до появления в ней Сон Хин Мина был конечно Пак Джи Сун. Легендарный хавбек Манчестер Юнайтед был любимцем Алекса Фергюсона. За сборную этот футболист отыграл ровно 100 матчей.

Также стоит вспомнить того, кого вряд ли помнят многие люди в Украине – это форвард Ча Бум-кун, лидер сборной и по проведенным матчам (136), и по голам (58). Этот нападающий сиял с 1979 по 1983 год в Бундеслиге, где играл за Айнтрахт Франкфурт и Байер Леверкузен.

Как прошли на ЧМ-2022?

Корейцы не испытывали особых проблем в отборе к чемпионату мира, хотя и уступили первое место в группе сборной Ирана.

Тем не менее, отрыв от третьей ступени составил огромные 11 баллов и "азиатские тигры" спокойно вышли на мундиаль.

Иран – 25 Южная Корея – 23 ОАЭ – 12 Ирак – 9 Сирия – 6 Ливан – 6

Весь состав сборной Южной Кореи на ЧМ-2022

Тренирует эту команду португальский наставник Паулу Бенту, взявший на ЧМ достаточно зрелый по футбольным меркам состав. Сразу 12 игроков уже отпраздновали свои 30 лет, а из молодежи здесь можно назвать всего троих ребят.

Главная звезда: не смотря на крутой сезон от защитника Наполи Ким Мин Дже, он еще не дорос до Сон Хин Мина, который уже сейчас может претендовать на звание лучшего корейского футболиста всех времен.

На кого следует обратить внимание: Когда-то в 2019 году Ли Кан Ин стал лучшим игроком чемпионата мира. Это был мундиаль среди 20-летних, который корейцы проиграли украинцам в финале. Ли с тех пор успел поиграть в Валенсии и Мальорке. Возможно, после ЧМ его ждет трансфер в другой клуб?

Шансы на победу Южной Кореи в турнире

В победу южнокорейцев верят разве что сами южнокорейцы, а также любящие чудо в футболе романтики.

Группа у них очень мощная, и выйти из нее будет довольно сложно. А если и выйдут, то потенциальный соперник в 1/8 финала – сборная Бразилии.

Расписание матчей сборной Южной Кореи

на Чемпионате Мира 2022

Группа H

24 ноября, 15:00, Уругвай – Южная Корея

28 ноября, 15:00, Южная Корея – Гана

2 декабря, 17:00, Южная Корея - Португалия