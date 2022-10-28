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Эквадор на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Сборная Эквадора на Чемпионате мира 2022 по футболу, состав команды, календарь матчей сборной и шансы на победу в чемпионате.
Сегодня, 07:00
Эквадор. Профиль сборной / Getty Images
Эквадор. Профиль сборной / Getty Images
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Национальной сборной Эквадора выпала честь сыграть в одном из самых интересных матчей всего чемпионата мира – открывшемся поединке.

Южноамериканская сборная сделала очень многое, чтобы добраться до турнира и даже могла быть дисквалифицированной из него, но все же мы ожидаем этих ребят!

Досье команды

Прозвище: Триколор

Конфедерация: КОНМЕБОЛ

Рейтинг ФИФА: 44

Главные достижения: Кубок Канады-1999 (товарищеский турнир), несколько четвертых мест на Копа Америка

Прошлые выступления на чемпионатах мира

Эквадорцы пропускали прошлый чемпионат мира, хотя до этого посетили три из последних четырех мировых первенств. Дебютировали они в 2002 году на территории Японии (в Южную Корею они не добрались).

  • Количество мундиалей: 4 (2002, 2006, 2014, 2022)
  • Лучший результат: 1/8 финала в 2006

Легенды сборной

Самым знаменитым футболистом в истории Эквадора, безусловно, является Антонио Валенсия. Правый хавбек, со временем переквалифицировавшийся в защитника и ставший одним из лучших на своей новой позиции в мире. Выигрывал чемпионат Англии, Кубок, Лигу Европы. Со сборной сыграл на двух чемпионатах мира.

Иван Уртадо – знаковая личность не только для всего футбольного Эквадора, но и автора этих строк. Когда я познакомился с компьютерными футбольными симуляторами (это была FIFA05), Уртадо выступал за "мою" Реал Мурсию и играл там в карьере вместе с Андреем Шевченко, Дидье Дрогба и Роналдиньо. В сборной Эквадора этот защитник провел более 160 матчей – рекорд, который еще долго не побьют.

Как прошли на ЧМ-2022?

Эквадор начал отбор из поражения в первом туре, но затем начал одерживать победы, обыграл Колумбию 6:1, смог не проиграть дома ни Бразилии, ни Аргентине.

Как результат – четвертое место в американском отборе и прямая путевка на чемпионат. Но потом возник скандал с одним из игроков – Байроном Кастильо, который, как оказалось, играл за Эквадор, хоть и был колумбийцем. Но после проверки ФИФА все же решили допустить страну к участию в турнире.

Весь состав сборной Эквадора на ЧМ-2022

Так сложилось, что после Антонио Валенсии, главной звездой Эквадора стал другой Валенсия – Эннер. Форвард уже стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды, но сейчас ему уже 32 года…

Главная звезда: Первис Эступиньян переехал в Италию 18 лет, но долго там не задержался. Из Удинезе ездил в Гранаду, затем в Уотфорд (поездил по командам Джампаоло Поццо). Далее последовали Альмерия, Мальорка, Осасуна и наконец трансфер в Вильярреал за 16 млн евро. А этим летом его призвали заменить Марка Кукурелью в Брайтоне.

На кого стоит обратить внимание: английский Брайтон – самая эквадорская команда Европы. Здесь играют сразу три представителя этой страны. Мойзес Кайседо в свои 20 лет уже стал основным игроком команды АПЛ, кто знает, возможно, на мундиале он "продаст" себя на еще больший уровень?

Полная заявка сборной будет названа позже

Шансы на победу Эквадора в турнире

Сборная Эквадора может "влюбить" в себя многих болельщиков, но рассчитывать на какие-либо серьезные достижения здесь не приходится.

В первом же матче против Катара им нужно выигрывать в любом случае, если они хотят сражаться за выход из группы.

В их квартете видна фаворита, а потому ожидается борьба за вторую строчку и победа в ней будет уже очень серьезным достижением для "трехцветных".

Расписание матчей сборной Эквадора
на Чемпионате Мира 2022

Группа A

20 ноября, 18:00, Катар – Эквадор

25 ноября, 18:00, Нидерланды – Эквадор

29 ноября, 17:00, Эквадор – Сенегал

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