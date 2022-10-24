Сборная Катара на ЧМ-2022 - состав и шансы на победу
Впервые в истории чемпионат мира по футболу пройдет в стране Ближнего Востока – Катаре. Это позволило национальному сборному государству впервые в своей истории сыграть на мундиале.
Традиционно для последних лет сборная-хозяйка начнет турнир своим поединком. Соперником будет команда Эквадора. Кроме этих коллективов в группе также есть Нидерланды и Сенегал.
Досье команды
Прозвище: Бордовые
Конфедерация: АФК
Рейтинг ФИФА: 50
Главные достижения: чемпионы Азии-2019, чемпионы Азиатских игр-2006
Прошлые выступления на чемпионатах мира
История Катара на чемпионатах мира только начинается.
- Количество мундиалей: дебютант
- Лучший результат: -
Легенды сборной
Вряд ли даже очень знающий фанат футбола знает более 2-3 катарских футболистов. В этой стране начали "работать над футболом" не так давно, но легенды по местным меркам здесь все-таки есть.
В первую очередь, это лучший бомбардир в истории сборной – Мансур Муфта. Один из лучших футболистов Персидского залива и всего "арабского мира" в свое время. Был первым, кто получил награду лучшему бомбардиру арабских стран два года подряд. Забил за сборную Катара 42 гола, а последний матч за команду сыграл в возрасте 45 лет – в том же поединке против Египта забил свой последний гол.
Как прошли на ЧМ-2022?
В качестве команды-организатора Катар не проходил отбора и получил путевку на турнир автоматически.
Весь состав сборной Катара на ЧМ-2022
Все игроки катарской команды выступают в домашнем чемпионате, поэтому в целом европейским фанатам они не известны.
Главная звезда: Капитан и легенда этой команды Хассан Аль-Хайдос из Аль-Садда к своим 31 годам сыграл уже в более чем в 165 матчах за сборную, что на многие десятки превышает прошлый рекорд. Любопытно, что всю свою карьеру он провел в одном клубе.
На кого стоит обратить внимание: одноклубник Аль-Хайдоса Акрам Афиф – самый дорогой игрок этой команды по мнению Transfermarkt. Перед стартом мундиаля ему исполнится 26 лет. В 2012 году он переехал в Испанию, где учился в академиях Севильи и Вильярреала, а за Спортинг из Хихона даже сыграл 9 матчей в Ла Лиге. Поиграл также в Бельгии за Эйпен, а затем вернулся на Родину.
Полная заявка сборной будет названа позже
Шансы на победу Катара в турнире
Конечно, Катар не рассчитывает на победу в домашнем чемпионате мира. В команде нет игроков высочайшего качества и с такими футболистами трудно добиться результата.
А вот показать игру, за которую будет не стыдно – можно. Наверное, самым важным для Катара матчем будет именно дебютный против Эквадора, ведь он выглядит таким, где легче всего можно заработать очки.
Расписание матчей сборной Катара
на Чемпионате Мира 2022
Группа А
20 ноября, 18:00, Катар – Эквадор
25 ноября, 15:00, Катар – Сенегал
29 ноября, 17:00, Нидерланды – Катар