Сборная Катара на ЧМ-2022 - состав и шансы на победу

Сборная Катара на Чемпионате мира 2022 по футболу, состав команды, календарь матчей сборной и шансы на победу в чемпионате.

Впервые в истории чемпионат мира по футболу пройдет в стране Ближнего Востока – Катаре. Это позволило национальному сборному государству впервые в своей истории сыграть на мундиале.

Традиционно для последних лет сборная-хозяйка начнет турнир своим поединком. Соперником будет команда Эквадора. Кроме этих коллективов в группе также есть Нидерланды и Сенегал.

Досье команды

Прозвище: Бордовые

Конфедерация: АФК

Рейтинг ФИФА: 50

Главные достижения: чемпионы Азии-2019, чемпионы Азиатских игр-2006

Прошлые выступления на чемпионатах мира

История Катара на чемпионатах мира только начинается.

Количество мундиалей: дебютант

Лучший результат: -

Легенды сборной

Вряд ли даже очень знающий фанат футбола знает более 2-3 катарских футболистов. В этой стране начали "работать над футболом" не так давно, но легенды по местным меркам здесь все-таки есть.

В первую очередь, это лучший бомбардир в истории сборной – Мансур Муфта. Один из лучших футболистов Персидского залива и всего "арабского мира" в свое время. Был первым, кто получил награду лучшему бомбардиру арабских стран два года подряд. Забил за сборную Катара 42 гола, а последний матч за команду сыграл в возрасте 45 лет – в том же поединке против Египта забил свой последний гол.

Как прошли на ЧМ-2022?

В качестве команды-организатора Катар не проходил отбора и получил путевку на турнир автоматически.

Весь состав сборной Катара на ЧМ-2022

Все игроки катарской команды выступают в домашнем чемпионате, поэтому в целом европейским фанатам они не известны.

Главная звезда: Капитан и легенда этой команды Хассан Аль-Хайдос из Аль-Садда к своим 31 годам сыграл уже в более чем в 165 матчах за сборную, что на многие десятки превышает прошлый рекорд. Любопытно, что всю свою карьеру он провел в одном клубе.

На кого стоит обратить внимание: одноклубник Аль-Хайдоса Акрам Афиф – самый дорогой игрок этой команды по мнению Transfermarkt. Перед стартом мундиаля ему исполнится 26 лет. В 2012 году он переехал в Испанию, где учился в академиях Севильи и Вильярреала, а за Спортинг из Хихона даже сыграл 9 матчей в Ла Лиге. Поиграл также в Бельгии за Эйпен, а затем вернулся на Родину.

Полная заявка сборной будет названа позже

Шансы на победу Катара в турнире

Конечно, Катар не рассчитывает на победу в домашнем чемпионате мира. В команде нет игроков высочайшего качества и с такими футболистами трудно добиться результата.

А вот показать игру, за которую будет не стыдно – можно. Наверное, самым важным для Катара матчем будет именно дебютный против Эквадора, ведь он выглядит таким, где легче всего можно заработать очки.

Расписание матчей сборной Катара

на Чемпионате Мира 2022

Группа А

20 ноября, 18:00, Катар – Эквадор

25 ноября, 15:00, Катар – Сенегал

29 ноября, 17:00, Нидерланды – Катар