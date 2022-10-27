Сенегал на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Сборная Сенегала на Чемпионате мира 2022 по футболу, состав команды, календарь матчей и шансы на победу в чемпионате.

В воскресенье, 20 ноября, в Катаре стартует главное футбольное событие четырехлетия - чемпионат мира 2022 года.

Сборная Сенегала, действующий победитель Кубка африканских наций, на мировом первенстве начнет свои выступления уже во второй соревновательный день поединком с Нидерландами. Другими соперниками команды в группе А будут страна-хозяин турнира Катар, а также Эквадор.

ISPORT.ua рассказывает читателем главное, что нужно знать об этой африканской сборной.

Досье команды

Прозвище: Львы Теранги

Конфедерация: КАФ

Рейтинг ФИФА: 18

Главные достижения: чемпионы КАН-2021, серебряные призеры КАН-2002 и КАН-2019

Прошлые выступления на чемпионатах мира

Впервые сборная Сенегала вышла на чемпионат мира в 2002 году в Южной Корее и Японии, где и продемонстрировала свой лучший результат в истории. Дебютант в матче-открытии турнира нанес сенсационное поражение действующему чемпиону сборной Франции (0:1). Дальше были ничьи с Данией (1:1) и Уругваем (3:3) и выход в 1/8 финала, где в дополнительное время была обыграна сборная Швеции (2:1). Остановили сенегальцев в четвертьфинале турки, одержав минимальную победу также в дополнительное время.

Следующего участия в финальной стадии чемпионата мира Сенегалу пришлось ждать до 2018 года. На прошлом мундиале Львы Теранги не преодолели групповой этап, заняв третье место в квартете. После стартовой победы над Польшей (2:1) сенегальцы сыграли вничью с Японией (2:2) и уступили Колумбии (0:1).

Количество мундиалей: 3 (2002, 2018, 2022)

Лучший результат: четвертьфинал (2002)

Легенды сборной

Среди знаменитых личностей сборной Сенегала можно выделить бывшего нападающего ряда английских клубов Анри Камара и экс-форварда Ливерпуля и дважды лучшего игрока Африки Эль-Хаджи Диуфа. Оба были непосредственно причастны к историческому успеху на ЧМ-2002, записали на свой счет в составе национальной команды 29 и 24 гола соответственно и до недавнего времени были лучшими бомбардирами Львов Теранги. Также можно вспомнить участника четырех КАНов, бывшего нападающего Марселя Мамаду Ньянга, становившегося чемпионом и лучшим голеадором французского первенства. Впрочем, все их бомбардирские достижения в сборной уже превзошел нынешний лидер команды Садио Мане.

Источник: Getty Images

Как прошли на ЧМ-2022?

Сборная Сенегала пропускала первый раунд африканского отбора на ЧМ-2022, а стартовала со второго, где уверенно выиграла группу с Того, Намибией и Конго.

На решающем этапе квалификации сенегальцы в стыковых матчах встретились с незадолго до этого поверженным в финале КАН-2021 соперником - Египтом. Команды обменялись домашними минимальными победами, при это с ранними автоголами с обеих сторон, а в серии пенальти точнее были сенегальцы - 3:1.

Весь состав сборной Сенегала на ЧМ-2022

Главный тренер Алиу Сиссе, работающий с сенегальской сборной с 2015 года, может рассчитывать на неплохую обойму игроков, выступающих преимущественно в английских и французских клубах.

Безусловно, лидером и главной ударной силой этой команды является Садио Мане, перебравшийся минувшим летом из Ливерпуля в Баварию и теперь радующий своими голевыми умениями уже мюнхенскую публику. Именно от него, имеющего полную свободу действий на поле в матчах сборной, будет во многом зависеть результат сенегальцев на мундиале.

В обороне главную роль будет играть один из лучших защитников мира Калиду Кулибали, перешедший летом из Наполи в Челси, а центр поля должны будут держать опытные Идрисса Гуйе из Эвертона и Шейку Куяте из Ноттингем Форест.

Источник: Getty Images

Главная звезда: Здесь - без вариантов. Действующий лучший футболист Африки, завоевавший это звание второй раз подряд, второй в голосовании за Золотой мяч-2022, лучший бомбардир сборной. Садио Мане - уже сейчас сильнейший игрок в истории сенегальской национальной команды и является звездой не только по африканским, но и мировым футбольным меркам.

На кого стоит обратить внимание: Молодой вингер Исмаила Сарр - рекордное подписание в истории Уотфорда, успевший показать себя во Франции и Англии. Правда, сейчас ему приходится демонстрировать свои умения в Чемпионшипе после вылета "шершней" из Премьер-лиги, но можно предположить, что сенегалец может рассчитывать на повышение, особенно если удастся засветиться на чемпионате мира.

Шансы на победу Сенегала на мундиале

Сборная Сенегала может ставить перед собой задачу выхода из группы на ЧМ-2022. Безотносительно результата стартового матча с фаворитом квартета Нидерландами, ключевыми станут противостояния с Катаром и Эквадором, в которых можно рассчитывать на успех.

Если же выйдет зацепиться за очки в поединке с нидерландцами, шансы только возрастут. А, возможно, в дальнейшем удастся замахнуться и на повторение исторического результата в случае стечения обстоятельств в виде удобного соперника - в 1/8 финала сенегальцы встретятся с представителем группы B, где выступят Англия, США, Уэльс и Иран.

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Расписание матчей сборной Сенегала

на Чемпионате Мира 2022

Группа А

21 ноября, 19:00, Сенегал - Нидерланды

25 ноября, 16:00, Катар - Сенегал

29 ноября, 18:00, Эквадор - Сенегал