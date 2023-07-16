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Сенегальский голкипер погиб, пытаясь нелегально попасть в Испанию

Африканец не выжил в инциденте с лодкой.
Сегодня, 19:03
Мбайа
Мбайа

Сенегальский голкипер Мбайа погиб, пытаясь нелегально добраться до Испании.

Как сообщает издание Sirspor, футболист АСК Тьявлене не выжил в инциденте с лодкой

Отмечается, что игрок пытался перебраться в Европу для того, чтобы улучшить свои перспективы в спорте и жизненные условия.

На родине Мбайа считался одним из самых перспективных исполнителей вне зависимости от амплуа и дорос до игры в элитном дивизионе. Возраст голкипера не уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что ивуарийский защитник умер в возрасте 21 года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: смерть испания сенегал

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