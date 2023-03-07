Ивуарийский защитник умер в возрасте 21 года

Мустафу Силлу не смогли спасти после того, как он потерял сознание на поле.

Ивуарийский футболист Мустафа Силла ушел из жизни в возрасте 21 года. Об этом сообщила пресс-служба местного Абиджана.

21-летний защитник упал в обморок во время футбольного поединка против ФК СОЛ. Игроки обеих команд сразу принялись оказывать неотложную медицинскую помощь.

Президент Абиджана Логоссина Сиссе рассказал, что Силла умер по дороге в больницу. Похорон игрока состоится в следующий понедельник, 13 марта.

Напомним, ранее бывший футболист ПСЖ и сборной Камеруна ушел из жизни в возрасте 40 лет.