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Тренеру африканской сборной уже полгода не платят зарплату

Сенегальская федерация футбола не оплачивает работу Алиу Сиссе и его тренерского штаба.
Сегодня, 16:38
Алиу Сиссе / Getty Images
Алиу Сиссе / Getty Images

В сенегальском футболе загорелся скандал накануне Кубка африканских наций.

Как сообщают местные издания, тренеру национальной сборной Алиу Сиссе и его штабу не платят зарплату. Это длится уже на протяжении полугода.

Отмечается, что в месяц Сиссе должен получать 30 тысяч евро. Заработная плата его помощинков не уточняется.

Местные футбольные чиновники пока не высказались об этом скандале, а сам специалист прокомментировал его подобным образом:

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"Я не хочу говорить об этом, я сосредоточен на подготовке к защите титула чемпиона Африки", - сказал Алиу.

Отметим, что местный специалист возглавляет сборную с 2015 года. Он вывел "львов теранги" на 2 Чемпионата мира и дважды подряд выходил в финал Кубка африканских наций, выиграв его последний розыгрыш.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сенегал

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