Ювентус хочет продлить контракт своему форварду с уменьшенной зарплатой

Вряд ли Влахович теперь станет задерживаться в Турине.

Туринский Ювентус не оставляет надежды продлить контракт с Душаном Влаховичем, пишет Николо Скира.

По информации инсайдера, агент сербского форварда прибыл в Турин, чтобы обсудить новое соглашение с "бьянконери".

Клуб все так же намерен продлить Душана, однако хотел бы предложить ему контракт с уменьшенной зарплатой.

Текущее соглашение Влаховича истекает летом 2026 года, и Ювентус готов до этого срока платить ему по 12 млн евро за сезон. Но в последующие сезон-два, как удастся договориться, они хотели бы снизить выплаты до 8-9 млн.

Ранее также сообщалось, что Милан может вот-вот лишиться тренера.

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