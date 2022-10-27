Нидерланды на ЧМ-2022 в Катаре - состав и шансы на победу

Сборная Нидерландов на Чемпионате мира 2022 по футболу, состав команды, календарь матчей сборной и шансы на победу в чемпионате.

Одна из самых невезучих команд в истории чемпионатов мира – сборная Нидерландов. Игроки из этой страны целых три раза добирались в финалы мировых первенств и каждому из них проигрывали.

По мнению многих экспертов у Нидерландов на ЧМ-2022 одна из самых легких групп и они просто обязаны не просто выходить в плей-офф, а делать это с первого места.

Досье команды

Прозвище: оранжевые

Конфедерация: УЕФА

Рейтинг ФИФА: 8

Главные достижения: чемпионы Европы-1988, многократные финалисты ЧМ, серебряные призеры Лиги наций

Прошлые выступления на чемпионатах мира

Нидерланды принимали участие еще на втором и третьем чемпионатах и ​​вылетали из них сразу после первого матча. Потом их не было на мундиалях почти 40 лет, но они вернулись ударно. В 1974 и 1978 годах "оранжевые" доходили до финалов. Но в первом случае Кройфф и компания проиграли немцам, а во втором уже без легендарного Йохана уступили Аргентину.

Дальше были не столь удачные турниры, и в следующий финал Нидерланды вышли аж в 2010 году и снова проиграли, на этот раз Испании. Через четыре года завоевали бронзу, а на прошлый мундиаль вообще не отобрались.

Количество мундиалов: 11 (1934, 38, 74, 78, 90-98, 2006-2014, 2022)

Лучший результат: финал (трижды)

Легенды сборной

Все легенды сборной Нидерландов трудно перечислить. Мы уже упомянули Йохана Кройффа, были еще такие великие имена, как Рональд Куман, Патрик Клюйверт, Эдвин ван дер Сар, Кларенс Зеедорф, Эдгар Давидс, Денис Бергкамп или даже новые звезды – Арьен Роббен и Робин ван Перси.

Выделить кого-нибудь из них очень трудно!

Как прошли на ЧМ-2022?

В отборочной группе Нидерландов были достаточно привлекательны сборные Турции и Норвегии. Домашние матчи "оранжевые" выиграли абсолютно все, а вот на выезде проиграли туркам и не смогли переиграть норвежцев и черногорцев.

И все же это не помешало им занять первую строчку в таблице и обойти всех соперников.

Весь состав сборной Нидерландов на ЧМ-2022

Нынешние Нидерланды не могут похвастаться обилием игроков действительно мирового уровня. В команде сильно проседает вратарская позиция и нет достойной смены таких ребят как Клюйверт, ван Нистелроой, Хунтелаар и другие центральные нападающие.

Главная звезда: возможно, главной звездой именно Нидерландов можно назвать Мемфиса Депая, но из-за его положения в клубе мы выбираем Вирджилла ван Дейка. Да, центрбек в последние годы не демонстрирует уровень лучшего игрока мира, но на своей позиции он все еще остается ТОП-игроком.

На кого стоит обратить внимание: Коди Гакпо всего 23 года, а он уже капитан и главная движущая сила ПСВ. Этот парень пачками забивает мячи и раздает ассисты как в национальном первенстве, так и в Лиге Европы. Следить за ним на ЧМ точно нужно.

Полная заявка команды будет названа немного позже

Шансы на победу Нидерландов в турнире

Нидерланды считаются одними из фаворитов на каждом подобном форуме, не станет исключением и этот чемпионат.

Но, конечно, требовать от этих игроков победы на мундиале никто не будет, ведь есть много других команд, которые выглядят более вероятными победителями турнира.

Тем не менее, под руководством легендарного Луи ван Гаала сборная уже доходила до поздних стадий ЧМ, почему бы в этот раз не пойти еще дальше?

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Расписание матчей сборной Нидерландов

на Чемпионате Мира 2022

Группа A

21 ноября, 18:00, Сенегал – Нидерланды

25 ноября, 18:00, Нидерланды – Эквадор

29 ноября, 17:00, Нидерланды – Катар