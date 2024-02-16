Хавбек Мачнестер Юнайтед сыграет за сборную Англии U-21 на фоне интереса со стороны Ганы
Полузащитник Манчестер Юнайтед Кобби Мэйну стал одной из главных молодых сенсаций нынешнего сезона.
Игрок получает много игрового времени в составе манкунианцев. Его выступления обратили на себя внимание Федерации футбола Ганы, которая задумалась над тем, чтобы заиграть футболиста за свою национальную команду.
В связи с этим активизировалась Футбольная ассоциация Англии, которая не хочет терять такого игрока.
Как сообщает Daily Mail, ожидается, что игрок будет вызван в расположение сборной Англии U-21 на мартовские матчи отбора на чемпионат Европы-2025 против Азербайджана и Люксембурга.
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Стоит отметить, что Англия U-21 занимает второе место группы F квалификации ЧЕ-2025. Лидером же этой группы является сборная Украины, которая, в отличие от англичан, выиграла все свои матчи.
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