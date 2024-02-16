Хавбек Мачнестер Юнайтед сыграет за сборную Англии U-21 на фоне интереса со стороны Ганы

Англичане не хотят потерять талантливого игрока, который может согласиться выступать за команду своей исторической родины.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Кобби Мэйну стал одной из главных молодых сенсаций нынешнего сезона.

Игрок получает много игрового времени в составе манкунианцев. Его выступления обратили на себя внимание Федерации футбола Ганы, которая задумалась над тем, чтобы заиграть футболиста за свою национальную команду.

В связи с этим активизировалась Футбольная ассоциация Англии, которая не хочет терять такого игрока.

Как сообщает Daily Mail, ожидается, что игрок будет вызван в расположение сборной Англии U-21 на мартовские матчи отбора на чемпионат Европы-2025 против Азербайджана и Люксембурга.

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Стоит отметить, что Англия U-21 занимает второе место группы F квалификации ЧЕ-2025. Лидером же этой группы является сборная Украины, которая, в отличие от англичан, выиграла все свои матчи.

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