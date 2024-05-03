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Челси может подписать топ-кипера из Серии А

"Синие" посматривают в сторону Войцеха Щесны.
Сегодня, 19:59
Войцех Щесны / Getty Images
Войцех Щесны / Getty Images

Лондонский Челси нацелился на кипера Ювентуса Войцеха Щесны, пишет Tutto Juve.

34-летний польский голкипер является одним из лучших киперов Серии А, однако "бьянконери" не прочь расстаться с игроком.

Дело в том, что руководство клуба уже давно намерено сменить поляка на более молодого голкипера, а потому готово расстаться с Щесны за 10 млн евро.

Стоит отметить, что интерес "синих" к возрастному киперу довольно неожиданный. У Челси есть Роберт Санчес и Джордже Петрович, и покупка Щесны не кажется особо необходимой.

С другой стороны, поляк может дать команде стабильность на ближайшие сезон-два, пока сербский кипер наберется опыта.

Ранее также Артета прокомментировал будущее Жезуса в клубе.

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