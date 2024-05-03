УЕФА расширил заявку на Евро-2024

Союз решил не возвращаться к старому стандарту.

УЕФА официально объявил, что заяваки на ЧЕ-2024 будут расширены до 26 игроков.

Напомним, после пандемии Юоюз разрешил командам на Евро-2020 внести в заявку 26 игроков, затем история повторилась на ЧМ-22, однако в этом году планировалось вернуться к старой заявке из 23-х имен.

Тем не менее ряд сборных обратились с УЕФА с просьбой оставить увеличенную заявку, и по итогу Союз пошел им навстречу.

Все сборные-участницы Евро-2024 должны подать список из 26-ти имен до 7 июня. Сам же турнир начнется в Германии уже 14 июля.

С расписанием всех матчей Евро-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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