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Баскетбол

Плей-офф НБА: Денвер и Оклахома вышли во второй раунд, Бостон увеличил преимущество в серии с Майами

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.
Сегодня, 07:58
Денвер выбил Лейкерс / Getty Images
Денвер выбил Лейкерс / Getty Images

В ночь на вторник, 30 апреля, состоялись три матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

Результаты матчей плей-офф НБА за 29 апреля

Майами – Бостон 88:102 (24:34, 12:19, 23:28, 29:21)

Майами: Адебайо (25 + 17 подборов), Хирро (19 + 5 потерь), Калеб Мартин (18), Хакес (9), Йович (3) – старт; Миллс (9), Хайсмит (3), Райт (2), Д. Робинсон (0), Лав (0).

Бостон: Уайт (38), Тейтум (20 + 11 подборов), Браун (17 + 6 потерь), Холидэй (11 + 6 передач), Порзингис (7) – старт; Хорфорд (7 + 8 подборов), Корнет (2), Притчард (0), Хаузер (0).

Бостон ведет в серии 3-1

Новый Орлеан – Оклахома-Сити 89:97 (21:21, 22:23, 28:26, 18:27)

Новый Орлеан: Макколлум (20), Валанчюнас (19 + 13 подборов), Джонс (11), Ингрэм (8 + 6 передач), Мерфи (7 + 11 подборов) – старт; Маршалл (16), Нэнс (6), Альварадо (2), Хоукинс (0).

Оклахома-Сити: Гилджес-Александер (24 + 10 подборов), Джейлен Уильямс (24 + 8 подборов), Гидди (14), Холмгрен (14 + 9 подборов), Дорт (11 + 8 подборов) – старт; Уиггинс (5), Джейлин Уильямс (3), Джо (2), Хэйворд (0), К. Уильямс (0), Уоллес (0).

Оклахома выиграла серию 4-0

Денвер – Лейкерс 108:106 (28:24, 22:29, 31:26, 27:27)

Денвер: Дж. Мюррэй (32 + 7 передач), Портер (26), Йокич (25 + 20 подборов + 9 передач + 7 потерь), Гордон (7 + 13 подборов + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (5) – старт; Джексон (8), Уотсон (3), К. Браун (2), Дж. Холидэй (0).

Лейкерс: Джеймс (30 + 9 подборов + 11 передач), Ривз (19), Дэвис (17 + 15 подборов), Хатимура (15), Расселл (14 + 6 передач) – старт; Динуидди (6), Принс (4), Хэйс (1), Винсент (0).

Денвер выиграл серию 4-1

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