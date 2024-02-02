Календарь спортивных событий на 2024 год

ISPORT.ua собрал список всех самых главных событий 2024 года.

В 2024 году фанатов спорта ожидает немало интересных соревнований по различным видам спорта: футбол, баскетбол, хоккей, волейбол, гандбол, футзал, теннис, легкая и тяжелая атлетика, водные и зимние виды спорта, а также автоспорт и многое другое.

ISPORT собрал список всех самых главных спортивных событий 2024 года.

Январь

15 декабря - 3 января. Чемпионат мира по дартсу (Лондон, Англия) - Хамфрис

26 декабря - 5 января. Молодежный чемпионат мира по хоккею (Гетеборг, Швеция) - США

5-7 января. Чемпионат Европы по конькобежному спорту (Херенвен, Нидерланды)

5-7 января. Кубок мира по биатлону (Оберхоф, Германия)

5-19 января. Автоспорт. Ралли Дакар (Саудовская Аравия)

8-14 января. Чемпионат Европы по фигурному катанию (Каунас, Литва)

10-14 января. Кубок мира по биатлону (Рупольдинг, Германия)

10-28 января. Чемпионат Европы по гандболу среди мужчин (Германия)

12 января - 10 февраля. Финальный турнир Кубка Азии по футболу (Катар) - результаты

13 января. UFC Fight Night 234 (Лас-Вегас, США)

13 января - 11 февраля. Кубок африканских наций по футболу (Кот-д’Ивуар) - результаты

14-28 января. Теннис. Australian Open (Мельбурн, Австралия) - Синнер и Соболенко

18-21 января. Кубок мира по биатлону (Антхольц-Антерсельва, Италия)

19 января - 2 февраля. IV Зимние юношеские Олимпийские игры (Канвондо, Южная Корея).

20 января. UFC 297 (Торонто, Канада)

Февраль

2-18 февраля. Чемпионат мира по водным видам спорта (Доха, Катар)

3 февраля. Матч звезд НХЛ (Торонто, Канада)

3 февраля. UFC Fight Night 235 (Лас-Вегас, США)

7-18 февраля. Чемпионат мира по биатлону (Нове-Место-на-Мораве, Чехия)

10 февраля. UFC Fight Night 236 (Лас-Вегас, США)

11 февраля. Супербоул (Парадайс, Невада, США)

12-18 февраля. Чемпионат Европы по борьбе (Бухарест, Румыния)

15-24 февраля. Чемпионат мира по пляжному футболу (Дубай, ОАЭ)

16-25 февраля. Чемпионат мира по настольному теннису (Пусан, Южная Корея)

17 февраля. UFC 298 (Анахайм, США)

17 февраля. Бокс. Александр Усик - Тайсон Фьюри (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)

18 февраля. Матч звезд НБА (Индианаполис, США)

24 февраля. UFC Fight Night 237 (Мехико, Мексика)

29 февраля - 3 марта. Кубок мира по биатлону (Холменколлен, Норвегия)

Март

1-3 марта. Чемпионат мира по легкой атлетике в помещении (Глазго, Шотландия)

2 марта. Формула-1. Гран-при Бахрейна в классе (Сахир, Бахрейн)

2 марта. UFC Fight Night 238 (Эр-Рияд, Саудовская Аравия)

3 марта. Токийский марафон (Токио, Япония)

8-10 марта. Кубок мира по биатлону (Солт-Лейк-Сити, США)

8-23 марта. Африканские игры (Аккра, Гана)

9 марта. Формула-1. Гран-при Саудовской Аравии (Джидда, Саудовская Аравия)

9 марта. UFC 299 (Майами, США)

14-17 марта. Кубок мира по биатлону (Кенмор, Канада)

18-24 марта. Чемпионат мира по фигурному катанию (Монреаль, Канада)

21 марта. Полуфиналы плей-офф отбора на Евро-2024 по футболу

24 марта. Формула-1. Гран-при Австралии (Мельбурн, Австралия)

26 марта. Финалы плей-офф отбора на Евро-2024 по футболу

30 марта. UFC Fight Night 239 (Нью-Джерси, США)

Апрель

7 апреля. Формула-1. Гран-при Японии (Судзука, Япония)

10 апреля - 6 мая. Чемпионат мира по снукеру (Шеффилд, Англия)

13 апреля. UFC 300 (Лас-Вегас, США)

15 апреля. Бостонский марафон (Бостон, США)

21 апреля. Формула-1. Гран-при Китая (Шанхай, Китай)

21 апреля. Лондонский марафон (Лондон, Англия)

24-28 апреля. Чемпионат Европы по спортивной гимнастике, мужчины (Римини, Италия)

Май

2-5 мая. Чемпионат Европы по художественной гимнастике среди женщин (Римини, Италия)

5 мая. Формула-1. Гран-при Майами (Майами, США)

10-26 мая. Чемпионат мира по хоккею (Прага и Острава, Чехия)

19 мая. Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи (Имола, Италия)

19-24 мая. Чемпионат мира по дзюдо (Абу-Даби, ОАЭ)

20 мая - 5 июня. Чемпионат Европы по футболу среди юношей (U-17) (Кипр)

20 мая - 9 июня. Теннис. Ролан Гаррос (Париж, Франция)

22 мая. Финал Лиги Европы УЕФА (Дублин, Ирландия)

26 мая. Формула-1. Гран-при Монако (Монте-Карло, Монако)

29 мая. Финал Лиги конференций УЕФА (Афины, Греция)

Июнь

1 июня. Финал Лиги чемпионов УЕФА (Лондон, Англия)

9 июня. Формула-1. Гран-при Канады (Монреаль, Канада)

14 июня - 14 июля. Чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) (Германия)

20 июня - 14 июля. Копа Америка (США)

23 июня. Формула-1. Гран-при Испании (Монмело, Испания)

29 июня - 21 июля. Велоспорт. Тур де Франс (Франция, Италия)

30 июня. Формула-1. Гран-при Австрии (Шпильберг, Австрия)

Июнь. Финал Кубка Стэнли (плей-офф НХЛ)

Июнь. Финал плей-офф НБА

Июль

1-14 июля. Теннис. Уимблдон (Лондон, Англия)

7 июля. Формула-1. Гран-при Великобритании (Сильверстоун, Англия)

15-28 июля. Чемпионат Европы по футболу среди юношей (U-19) (Северная Ирландия)

21 июля. Формула-1. Гран-при Венгрии (Будапешт, Венгрия)

26 июля - 11 августа. XXXIII летние Олимпийские игры (Париж, Франция)

28 июля. Формула-1. Гран-при Бельгии (Спа, Бельгия)

Август

14 августа. Суперкубок УЕФА (Варшава, Польша)

25 августа. Формула-1. Гран-при Нидерландов (Зандворт, Нидерланды)

26 августа - 8 сентября. Теннис. US Open (Нью-Йорк, США)

28 августа - 8 сентября. Паралимпийские игры (Париж, Франция)

Сентябрь

1 сентября. Формула-1. Гран-при Италии (Монца, Италия)

13-15 сентября. Формула-1. Гран-при Азербайджана (Баку, Азербайджан)

14 сентября - 16 октября. Чемпионат мира по футзалу (Ташкент, Узбекистан)

22 сентября. Формула-1. Гран-при Сингапура (Сингапур)

29 сентября. Берлинский марафон (Берлин, Германия)

Октябрь

8 октября. Чикагский марафон (Чикаго, США)

20 октября. Формула-1. Гран-при США (Остин, США)

22 октября. Мировая серия по бейсболу (США)

27 октября. Формула-1. Гран-при Мехико (Мехико, Мексика)

Ноябрь

3 ноября. Формула-1. Гран-при Сан-Паулу (Сан-Паулу, Бразилия)

3 ноября. Нью-Йоркский марафон (Нью-Йорк, США)

3-10 ноября. Итоговый турнир WTA (Китай)

10-17 ноября. Итоговый турнир ATP (Турин, Италия)

23 ноября. Формула-1. Гран-при Лас-Вегаса (Лас-Вегас, США)

28 ноября - 15 декабря. Чемпионат мира по гандболу среди женщин (Австрия, Венгрия и Швейцария)

Декабрь

1 декабря. Формула-1. Гран-при Катара (Лусаил, Катар)

8 декабря. Формула-1. Гран-при Абу-Даби (Абу-Даби, ОАЭ)

26 декабря - 5 января. Чемпионат мира по хоккею среди юниоров (США)

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