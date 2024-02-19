Украина второй год подряд без наград: медальный зачет ЧМ-2024: медальный зачет ЧМ-2024

В Новом Месте, Чехия, завершился чемпионат мира по биатлону.

Сборную Украины на турнире представляли 11 спортсменов, которые боролись за 12 комплектов наград в пяти разных типах гонок.

К сожалению, наша сборная впервые в истории второй год подряд осталась без единой награды. Лучший индивидуальный результат показала Кристина Дмитренко, финишировавшая восьмой, а лучший командный финиш - пятое место в женской эстафете.

Также на этом ЧМ была прервана серия Норвегии, которая выигрывала турнир с 2017 года. В этот раз их обогнала сборная Франции, собрав на одну медаль больше.

Чемпионат мира по биталону. Медальный зачет

Франция - 6 золото + 1 серебро + 6 бронза = 13 Норвегия - 4 + 5 + 3 = 12 Италия - 1 + 3 + 0 = 4 Швеция - 1 + 1 + 1 = 3 Германия - 0 + 1 + 2 = 3 Латвия - 0 + 1 + 0 = 1

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!