Украина второй год подряд без наград: медальный зачет ЧМ-2024: медальный зачет ЧМ-2024
Франция прервала победную серию Норвегии.
В Новом Месте, Чехия, завершился чемпионат мира по биатлону.
Сборную Украины на турнире представляли 11 спортсменов, которые боролись за 12 комплектов наград в пяти разных типах гонок.
К сожалению, наша сборная впервые в истории второй год подряд осталась без единой награды. Лучший индивидуальный результат показала Кристина Дмитренко, финишировавшая восьмой, а лучший командный финиш - пятое место в женской эстафете.
Также на этом ЧМ была прервана серия Норвегии, которая выигрывала турнир с 2017 года. В этот раз их обогнала сборная Франции, собрав на одну медаль больше.
Чемпионат мира по биталону. Медальный зачет
- Франция - 6 золото + 1 серебро + 6 бронза = 13
- Норвегия - 4 + 5 + 3 = 12
- Италия - 1 + 3 + 0 = 4
- Швеция - 1 + 1 + 1 = 3
- Германия - 0 + 1 + 2 = 3
- Латвия - 0 + 1 + 0 = 1
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!