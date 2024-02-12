Супербоул-2024: Канзас-Сити в чрезвычайном матче с овертаймом защитили титул

В Лас-Вегасе состоялся финальный поединок Национальной футбольной Лиги – Супербоул LVIII – в котором встречались Сан-Франциско и Канзас Сити.

Первая половина матча запомнилась великолепной работой в защите от обеих команд. В первой четверти команды вообще не набирали очков, а на старте второй игроки Канзас-Сити Чифс вообще потеряли мяч перед самой зачетной зоной (подобное произошло только второй раз за последние 38 Супербоулов).

Кроме того, вторую 15-минутку Сан-Франциско начали с точного филдгола, а тачдауну болельщикам пришлось ждать чуть ли не до самого перерыва. 49ерс провели прекрасный розыгрыш с двумя передачами – пас на тачдаун отдавал не квотербек, а ресивер.

Как ни пытался звездный Патрик Магомс совершить пас в зачетную зону в последние две минуты половины, оборона не позволила этого сделать – пришлось довольствоваться своим точным филдголом. 10:3 за первые полчаса.

Источник: Getty Images

После выступления американского певца Usher в рамках Haltime Show Магомс почти сразу после возвращения совершил ужасную передачу, завершившуюся перехватом. Но оборона Чифса подстраховала своего квотербека и за всю третью четверть не дала заработать сопернику ни одного балла.

Сами Канзас-Сити вместо этого сначала реализовали еще один филдгол, а затем Патрик наконец-то смог отдать передачу на тачдаун и его команда впервые в матче вышла вперед.

На старте последней четверти, после "сухой" прошлой, игроки Сан-Франциско совершили свой второй тачдаун, но не смогли при этом реализовать экстра-поинт. Именно это позволило Чифсу сравнять счет благодаря реализованному филдголу за шесть минут до конца основного времени.

49эрс пытались тянуть время до последнего с прицелом на хотя бы точный филдгол в самой концовке игры, чтобы не дать сопернику времени на ответ. И все же Канзас заставил их пробивать за две минуты до конца и кикер Джейк Муди исполнил точный удар из 50 ярдов.

Меньше чем за две минуты Магомс смог дойти до отметки в 11 ярдов, на которые осталось 9 секунд, но сделать тачдаун не удалось и из-за этого был исполнен филдгол, который сравнял счет и перевел матч в овертайм.

Источник: Getty Images

В середине овертайма 49ерс реализовали очередной филдгол и вышли вперед, что означало – если Канзас не набирает очки в следующем владении, то проиграют Супербоулу.

Но в Чифсе есть Патрик Магомс, который смог затянуть свою команду в "очковую зону" и за 5 секунд до конца овертайма выполнить точный пас в тачдаун!

Канзас-Сити Чифс - Сан-Франциско 49ерс 25:22 ОТ (0:0, 3:10, 10:0, 6:9, 6:3)

Для команды главного тренера Энди Рида это третья победа в Супербоуле за последние пять лет и четвертая в истории.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!