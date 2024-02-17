Чемпионат мира по водным видам спорта: медальный зачет

ISPORT представляет медальный зачет водного ЧМ в 2024 году.

На первенстве мира по водным видам спорта в Катаре разыгрываются медали в плавании, прыжках в воду, артистическом плавании, водном поло и плавании на открытой воде.

Перед последним днем турнира Украина получила четыре награды разного сорта и разделяет в медальном зачете 14-е место с Венгрией.

Медали Украины

Золото – Владислав Бухов (плавание, 50 м вольным стилем);

Серебро – сборная Украины (артистическое плавание, команда);

Бронза – Алексей Середа (прыжки в воду, 10-метровая вышка);

Бронза – Алексей Середа и Кирилл Болюх (прыжки в воду, 10-метровая вышка, синхрон);

Медальный зачет чемпионата мира по водным видам:

Китай – 31 медаль (22 золотые | 7 серебряные | 2 бронзовые) США – 19 (8 | 4 | 7) Австралия – 21 (5 | 11 | 5) Нидерланды – 8 (5 | 3 | 0) Италия – 16 (3 | 10 | 3)

…

14. Венгрия – 4 (1 | 1 | 2)

=14. Украина – 4 (1 | 1 | 2)

16. Греция – 3 (1 | 1 | 1)

=16. Гонконг – 3 (1 | 1 | 1)

=16. Япония – 3 (1 | 1 | 1)

=16. Новая Зеландия – 3 (1 | 1 | 1)

На ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами украинских спортсменов в плавании, прыжках в воду и артистическом плавании.

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