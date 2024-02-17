Чемпионат мира по водным видам спорта: медальный зачет
ISPORT представляет медальный зачет водного ЧМ в 2024 году.
На первенстве мира по водным видам спорта в Катаре разыгрываются медали в плавании, прыжках в воду, артистическом плавании, водном поло и плавании на открытой воде.
Перед последним днем турнира Украина получила четыре награды разного сорта и разделяет в медальном зачете 14-е место с Венгрией.
Медали Украины
- Золото – Владислав Бухов (плавание, 50 м вольным стилем);
- Серебро – сборная Украины (артистическое плавание, команда);
- Бронза – Алексей Середа (прыжки в воду, 10-метровая вышка);
- Бронза – Алексей Середа и Кирилл Болюх (прыжки в воду, 10-метровая вышка, синхрон);
Медальный зачет чемпионата мира по водным видам:
- Китай – 31 медаль (22 золотые | 7 серебряные | 2 бронзовые)
- США – 19 (8 | 4 | 7)
- Австралия – 21 (5 | 11 | 5)
- Нидерланды – 8 (5 | 3 | 0)
- Италия – 16 (3 | 10 | 3)
…
14. Венгрия – 4 (1 | 1 | 2)
=14. Украина – 4 (1 | 1 | 2)
16. Греция – 3 (1 | 1 | 1)
=16. Гонконг – 3 (1 | 1 | 1)
=16. Япония – 3 (1 | 1 | 1)
=16. Новая Зеландия – 3 (1 | 1 | 1)
На ISPORT можно ознакомиться со всеми результатами украинских спортсменов в плавании, прыжках в воду и артистическом плавании.
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