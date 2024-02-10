Чемпионат мира по плаванию: расписание и результаты украинцев
В катарской Дохе, начиная со 2 февраля, пройдет чемпионат мира по водным видам спорта в 2024 году. Среди других видов спорта на ЧМ будет и плавание, соревнования по которому начнутся с 11 февраля.
Сборную Украины представят 7 пловцов. Наши спортсмены будут принимать участие во всех видах заплывов среди мужчин.
Расписание выступлений украинцев на чемпионате мира по плаванию
*спортсмен примет участие, если пройдет в эту стадию
11.02, 09:41 / мужчины, 50 м, батерфляй (квалификация)
- Андрей Говоров
11.02, 09:41 / мужчины, 50 м, батерфляй (полуфинал)
- *Андрей Говоров
11.02, 10:23 / мужчины, 100 м, брасс (квалификация)
- Максим Овчинников
11.02, 18:00 / мужчины, 100 м, брасс (полуфинал)
- *Максим Овчинников
12.02, 08:58 / мужчины, 100 м, на спине (квалификация)
- Александр Желтяков
12.02, 18:00 / мужчины, 100 м, на спине (полуфинал)
- *Александр Желтяков
12.02, 18:00 / мужчины, 100 м, батерфляй (финал)
- *Андрей Говоров
12.02, 18:00 / мужчины, 100 м, брасс (финал)
- *Максим Овчинников
13.02, 08:38 / мужчины, 50 м, брасс (квалификация)
- Максим Овчинников
13.02, 09:14 / мужчины, 200 м, батерфляй (квалификация)
- Денис Кисиль
13.02, 10:01, мужчины, 800 м, вольный стиль (квалификация)
- Михаил Романчук
13.02, 18:00, мужчины, 200 м, батерфляй (полуфинал)
- *Денис Кисиль
13.02, 18:00, мужчины, 50 м, брасс (полуфинал)
- *Максим Овчинников
14.02, 09:09 / мужчины, 100 м, вольный стиль (квалификация)
- Владислав Бухов
14.02, 09:23 / мужчины, 200 м, смешанный стиль (квалификация)
- Вадим Науменко
14.02, 18:00 / мужчины, 100 м, вольный стиль полуфинал)
- *Владислав Бухов
14.02, 18:00 / мужчины, 200 м, смешанный стиль (полуфинал)
- *Вадим Науменко
14.02, 18:00, мужчины, 800 м, вольный стиль (финал)
- *Михаил Романчук
14.02, 18:00 / мужчины, 200 м, батерфляй (финал)
- *Денис Кисиль
14.02, 18:00 / мужчины, 50 м, брасс (финал)
- *Максим Овчинников
15.02, 09:00 / мужчины, на спине, 200 м (квалификация)
- Александр Желтяков
15.02, 09:36 / мужчины, брасс, 200 м (квалификация)
- Максим Овчинников
15.02, 18:00 / мужчины, на спине, 200 м (полуфинал)
- *Александр Желтяков
15.02, 18:00 / мужчины, брасс, 200 м (полуфинал)
- *Максим Овчинников
15.02, 18:00 / мужчины, 100 м, вольный стиль (финал)
- *Владислав Бухов
15.02, 18:00 / мужчины, 100 м, смешанный стиль (финал)
- *Вадим Науменко
16.02, 08:48 / мужчины, 100 м, батерфляй (квалификация)
- Денис Кисиль
16.02, 09:26 / мужчины, 50 м, вольный стиль (квалификация)
- Владислав Бухов
16.02, 09:30 / мужчины, 50 м, вольный стиль (квалификация)
- Андрей Говоров
16,02, 18:00 / мужчины, 50 м, вольный стиль (полуфинал)
- *Владислав Бухов
- *Андрей Говоров
17.02, 09:05 / мужчины, 50 м, на спине (квалификация)
- Александр Желтяков
17.02, 10:12 / мужчины, 1500 м, вольный стиль (квалификация)
- Михаил Романчук
17.02, 18:00 / мужчины, 50 м, на спине (полуфинал)
- *Александр Желтяков
17.02, 18:00 / мужчины, 1500 м, вольный стиль (финал)
- * Михаил Романчук
17.02, 18:00 / мужчины, 50 м, вольный стиль (полуфинал)
- *Владислав Бухов
- *Андрей Говоров
18.02, 18:00 / мужчины, 50 м, на спине (финал)
- *Александр Желтяков