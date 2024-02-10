Чемпионат мира по плаванию: расписание и результаты украинцев

С 11 по 18 февраля в катарской Дохе состоятся соревнования в рамках мирового первенства.

В катарской Дохе, начиная со 2 февраля, пройдет чемпионат мира по водным видам спорта в 2024 году. Среди других видов спорта на ЧМ будет и плавание, соревнования по которому начнутся с 11 февраля.

Сборную Украины представят 7 пловцов. Наши спортсмены будут принимать участие во всех видах заплывов среди мужчин.

Расписание выступлений украинцев на чемпионате мира по плаванию

*спортсмен примет участие, если пройдет в эту стадию

11.02, 09:41 / мужчины, 50 м, батерфляй (квалификация)

Андрей Говоров

11.02, 09:41 / мужчины, 50 м, батерфляй (полуфинал)

*Андрей Говоров

11.02, 10:23 / мужчины, 100 м, брасс (квалификация)

Максим Овчинников

11.02, 18:00 / мужчины, 100 м, брасс (полуфинал)

*Максим Овчинников

12.02, 08:58 / мужчины, 100 м, на спине (квалификация)

Александр Желтяков

12.02, 18:00 / мужчины, 100 м, на спине (полуфинал)

*Александр Желтяков

12.02, 18:00 / мужчины, 100 м, батерфляй (финал)

*Андрей Говоров

12.02, 18:00 / мужчины, 100 м, брасс (финал)

*Максим Овчинников

13.02, 08:38 / мужчины, 50 м, брасс (квалификация)

Максим Овчинников

13.02, 09:14 / мужчины, 200 м, батерфляй (квалификация)

Денис Кисиль

13.02, 10:01, мужчины, 800 м, вольный стиль (квалификация)

Михаил Романчук

13.02, 18:00, мужчины, 200 м, батерфляй (полуфинал)

*Денис Кисиль

13.02, 18:00, мужчины, 50 м, брасс (полуфинал)

*Максим Овчинников

14.02, 09:09 / мужчины, 100 м, вольный стиль (квалификация)

Владислав Бухов

14.02, 09:23 / мужчины, 200 м, смешанный стиль (квалификация)

Вадим Науменко

14.02, 18:00 / мужчины, 100 м, вольный стиль полуфинал)

*Владислав Бухов

14.02, 18:00 / мужчины, 200 м, смешанный стиль (полуфинал)

*Вадим Науменко

14.02, 18:00, мужчины, 800 м, вольный стиль (финал)

*Михаил Романчук

14.02, 18:00 / мужчины, 200 м, батерфляй (финал)

*Денис Кисиль

14.02, 18:00 / мужчины, 50 м, брасс (финал)

*Максим Овчинников

15.02, 09:00 / мужчины, на спине, 200 м (квалификация)

Александр Желтяков

15.02, 09:36 / мужчины, брасс, 200 м (квалификация)

Максим Овчинников

15.02, 18:00 / мужчины, на спине, 200 м (полуфинал)

*Александр Желтяков

15.02, 18:00 / мужчины, брасс, 200 м (полуфинал)

*Максим Овчинников

15.02, 18:00 / мужчины, 100 м, вольный стиль (финал)

*Владислав Бухов

15.02, 18:00 / мужчины, 100 м, смешанный стиль (финал)

*Вадим Науменко

16.02, 08:48 / мужчины, 100 м, батерфляй (квалификация)

Денис Кисиль

16.02, 09:26 / мужчины, 50 м, вольный стиль (квалификация)

Владислав Бухов

16.02, 09:30 / мужчины, 50 м, вольный стиль (квалификация)

Андрей Говоров

16,02, 18:00 / мужчины, 50 м, вольный стиль (полуфинал)

*Владислав Бухов

*Андрей Говоров

17.02, 09:05 / мужчины, 50 м, на спине (квалификация)

Александр Желтяков

17.02, 10:12 / мужчины, 1500 м, вольный стиль (квалификация)

Михаил Романчук

17.02, 18:00 / мужчины, 50 м, на спине (полуфинал)

*Александр Желтяков

17.02, 18:00 / мужчины, 1500 м, вольный стиль (финал)

* Михаил Романчук

17.02, 18:00 / мужчины, 50 м, вольный стиль (полуфинал)

*Владислав Бухов

*Андрей Говоров

18.02, 18:00 / мужчины, 50 м, на спине (финал)