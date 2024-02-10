iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Чемпионат мира по плаванию: расписание и результаты украинцев

С 11 по 18 февраля в катарской Дохе состоятся соревнования в рамках мирового первенства.
Сегодня, 19:42
Михаил Романчук / Getty Images
Михаил Романчук / Getty Images

В катарской Дохе, начиная со 2 февраля, пройдет чемпионат мира по водным видам спорта в 2024 году. Среди других видов спорта на ЧМ будет и плавание, соревнования по которому начнутся с 11 февраля.

Сборную Украины представят 7 пловцов. Наши спортсмены будут принимать участие во всех видах заплывов среди мужчин.

Расписание выступлений украинцев на чемпионате мира по плаванию

*спортсмен примет участие, если пройдет в эту стадию

11.02, 09:41 / мужчины, 50 м, батерфляй (квалификация)

  • Андрей Говоров

11.02, 09:41 / мужчины, 50 м, батерфляй (полуфинал)

  • *Андрей Говоров

11.02, 10:23 / мужчины, 100 м, брасс (квалификация)

  • Максим Овчинников

11.02, 18:00 / мужчины, 100 м, брасс (полуфинал)

  • *Максим Овчинников

12.02, 08:58 / мужчины, 100 м, на спине (квалификация)

  • Александр Желтяков

12.02, 18:00 / мужчины, 100 м, на спине (полуфинал) 

  • *Александр Желтяков

12.02, 18:00 / мужчины, 100 м, батерфляй (финал)

  • *Андрей Говоров

12.02, 18:00 / мужчины, 100 м, брасс (финал)

  • *Максим Овчинников

13.02, 08:38 / мужчины, 50 м, брасс (квалификация)

  • Максим Овчинников

13.02, 09:14 / мужчины, 200 м, батерфляй (квалификация)

  • Денис Кисиль

13.02, 10:01, мужчины, 800 м, вольный стиль (квалификация)

  • Михаил Романчук

13.02, 18:00, мужчины, 200 м, батерфляй (полуфинал)

  • *Денис Кисиль

13.02, 18:00, мужчины, 50 м, брасс (полуфинал)

  • *Максим Овчинников

 

14.02, 09:09 / мужчины, 100 м, вольный стиль (квалификация)

  • Владислав Бухов

14.02, 09:23 / мужчины, 200 м, смешанный стиль (квалификация)

  • Вадим Науменко

14.02, 18:00 / мужчины, 100 м, вольный стиль полуфинал)

  • *Владислав Бухов

14.02, 18:00 / мужчины, 200 м, смешанный стиль (полуфинал)

  • *Вадим Науменко

14.02, 18:00, мужчины, 800 м, вольный стиль (финал)

  • *Михаил Романчук

14.02, 18:00 / мужчины, 200 м, батерфляй (финал)

  • *Денис Кисиль

14.02, 18:00 / мужчины, 50 м, брасс (финал)

  • *Максим Овчинников

15.02, 09:00 / мужчины, на спине, 200 м (квалификация)

  • Александр Желтяков

15.02, 09:36 / мужчины, брасс, 200 м (квалификация)

  • Максим Овчинников

15.02, 18:00 / мужчины, на спине, 200 м (полуфинал)

  • *Александр Желтяков

15.02, 18:00 / мужчины, брасс, 200 м (полуфинал)

  • *Максим Овчинников

15.02, 18:00 / мужчины, 100 м, вольный стиль (финал)

  • *Владислав Бухов

15.02, 18:00 / мужчины, 100 м, смешанный стиль (финал)

  • *Вадим Науменко

16.02, 08:48 / мужчины, 100 м, батерфляй (квалификация)

  • Денис Кисиль

16.02, 09:26 / мужчины, 50 м, вольный стиль (квалификация)

  • Владислав Бухов

16.02, 09:30 / мужчины, 50 м, вольный стиль (квалификация)

  • Андрей Говоров

16,02, 18:00 / мужчины, 50 м, вольный стиль (полуфинал)

  • *Владислав Бухов
  • *Андрей Говоров

17.02, 09:05 / мужчины, 50 м, на спине (квалификация)

  • Александр Желтяков

17.02, 10:12 / мужчины, 1500 м, вольный стиль (квалификация)

  • Михаил Романчук

17.02, 18:00 / мужчины, 50 м, на спине (полуфинал)

  • *Александр Желтяков

17.02, 18:00 / мужчины, 1500 м, вольный стиль (финал)

  • * Михаил Романчук

17.02, 18:00 / мужчины, 50 м, вольный стиль (полуфинал)

  • *Владислав Бухов
  • *Андрей Говоров

18.02, 18:00 / мужчины, 50 м, на спине (финал)

  • *Александр Желтяков
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чемпионат мира по водным видам спорта

Статьи по теме

Чемпионат мира по водным видам спорта: украинские синхронистки завершили выступления девятым местом в произвольной программе Чемпионат мира по водным видам спорта: украинские синхронистки завершили выступления девятым местом в произвольной программе
Середа и Болюх - бронзовые призеры чемпионата мира по водным видам спорта Середа и Болюх - бронзовые призеры чемпионата мира по водным видам спорта
Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта Украина завоевала первую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта
Украина завоевала серебро в прыжках в воду на чемпионате мира-2022 Украина завоевала серебро в прыжках в воду на чемпионате мира-2022
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Биатлон-2023/2024: состоялся мужской спринт чемпионата мира
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Биатлон20:13
Чемпионат мира по биатлону-2024: в Нове Место прошла спринтерская гонка у мужчин
Биатлон20:12
Биатлон-2023/2024: состоялся мужской спринт чемпионата мира
20:10
Юлиан Бойко вышел в полуфинал чемпионата мира
Биатлон20:06
Пидручный остановился в шаге от ТОП-20 спринта чемпионата мира, который выиграл Легрейд
Европа20:05
Забарный - один из лучших игроков Борнмута в матче против Фулхэма
Европа20:02
Арсенал планирует расстаться с тремя игроками ради летних трансферов
Европа19:31
Кубок Азии: Катар обыграл Иорданию в финале
Футбол19:27
Катар - победитель Кубка Азии-2023
Европа19:15
Тоттенхэм на последних минутах вырвал победу у Брайтона
Киберспорт19:14
IEM Katowice 2024: FaZe легко обыграли MOUZ и вышли в шестой подряд финал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK