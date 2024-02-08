Середа и Болюх - бронзовые призеры чемпионата мира по водным видам спорта

Украинские спортсмены завоевали вторые медали на турнире и первую награду по прыжкам в воду.

В четверг, 8 февраля, в катарской Дохе в рамках чемпионата мира по водным видам спорта состоялся финал синхронных прыжков с 10-метровой вышки.

Украину в данном финале представлял тандем Алексея Середы и Кирилла Болюха, который стал вторым самым молодым на этих соревнованиях (18 и 16 лет соответственно).

За шесть прыжков Середа и Болюх получили от судей 406.47 балла, что позволило им завоевать бронзовые медали чемпионата мира.

Опередить украинцев сумели представители Китая, ставшие победителями, а также британские спортсмены, которые довольствовались "серебром".

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Стоит отметить, что Алексей Середа и Кирилл Болюх были серебряными призерами предыдущего чемпионата мира, где они также заработали лицензию на Олимпиаду-2024.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех выступлений украинских спортсменов на чемпионате мира по водным видам спорта в Дохе.

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